El lladre 'Niño Juan' apareix viu després d'un breu segrest
El segrest va provocar escenes de pànic després que tres cotxes d’alta gamma van envestir i tirotejar el vehicle en el qual viatjava Juan María Gordillo Plaza
Javiern Niño González
El delinqüent Juan María Gordillo Plaza, àlies el Niño Juan{"anchor-link":true}, va aparèixer ahir viu i amb ferides després d’haver sigut segrestat divendres a la nit al districte madrileny de Carabanchel, segons fonts policials. El segrest es va produir al voltant de les 20.45 hores del 31 d’octubre, quan tres cotxes d’alta gamma van envestir i van tirotejar el vehicle en el qual viatjava la víctima, al carrer Antonio López, una via molt freqüentada pròxima a Madrid Río. Després de l’atac, els assaltants el van treure per la força i van fugir del lloc.
El segrest va durar menys de cinc minuts i va provocar escenes de pànic entre els veïns, que van sentir diversos trets. El cotxe del lladre va quedar abandonat amb impactes de bala al carrer Marqués de Jura Real. Hores després, agents de la Policia Nacional van trobar a l’AP-41, que uneix Madrid i Toledo, un dels vehicles utilitzats en el segrest, amb un extintor buidat per esborrar empremtes.
Venjança
Tot i que no s’ha presentat denúncia, la investigació –a càrrec del Grup 12 de Segrestos– apunta a una possible venjança relacionada amb els antecedents delictius del Niño Juan vinculat a robatoris i assalts a camions en diferents punts d’Espanya. Tot i així, no es descarten altres motius.
A la banda del Niño Juan, entre altres delictes, se li imputen 50 assalts a camions de mercaderies i robatoris en naus de tot l’Estat, inclòs el d’un carregament de telèfons mòbils a Torrejón de Ardoz valorat en més d’1,3 milions d’euros.
El Niño Juan té més de 20 anys d’experiència en el món de la delinqüència i entre els seus antecedents destaca la seva detenció el 2010 a França, quan planificava un robatori per encàrrec d’una organització criminal xinesa al castell-museu de Fontainebleau.
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Preses
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Dimissió, destitució o solució
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- El malson d'un propietari: «El meu inquilí ha aixecat parets i lloga habitacions per dies a turistes»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida