Un pare amenaça amb un matxet l’entrenador del seu fill perquè no el feia jugar

L'home, en una actitud violenta, va alçar un matxet de més de 63 centímetres de longitud

El matxet amb el qual un home va amenaçar l'entrenador de futbol del seu fill.

El matxet amb el qual un home va amenaçar l'entrenador de futbol del seu fill. / Policia Nacional

EFE

Madrid

La Policia Nacional ha detingut a Madrid un home per amenaçar amb un matxet de grans dimensions l’entrenador de futbol del seu fill durant una forta discussió en què li va recriminar que no el fes jugar.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de Madrid, els fets van succeir aquest diumenge a les proximitats d’un camp de futbol situat al districte madrileny d’Hortaleza.

El detingut va mantenir una forta discussió amb l’entrenador de futbol del seu fill i diversos testimonis van manifestar als agents que va arribar a alçar un matxet amb una actitud violenta.

Els agents, pertanyents al Grup d’Atenció al Ciutadà (GAC), van identificar l’home, que portava a l’interior del seu vehicle un matxet de més de 63 centímetres de longitud i una fulla de més de 45 centímetres.

L’home ha estat detingut com a presumpte responsable d’un delicte de tinença il·lícita d’arma prohibida i posat a disposició judicial.

