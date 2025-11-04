Agressió sexual
Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment
R. Tortosa
Una funcionària del centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, que havia denunciat una agressió sexual per part d'un intern s'ha vist obligada a compartir espai físic amb ell perquè ha hagut de prestar servei al mateix mòdul del recinte. Així ho han denunciat els portaveus d'UGTPresons, els quals recorden que fins i tot el dia de l'incident la dona es va haver de quedar on era perquè el reclús no va ser apartat.
El segon episodi de tensió en aquest cas s'ha produït aquest cap de setmana, una situació que el sindicat que ha fet pública la novetat considera tant "inadmissible" com "surrealista". L'exigència que formulen a la direcció és clara: "Estar a l'alçada i no retardar la conducció de l'home a un altre centre".
Successos com aquest són els que han motivat que els responsables d'UGTPresons hagin anunciat que tractaran d'aconseguir que la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat de Catalunya els faciliti "les dades d’agressions sexuals a funcionàries", ja que sospiten que el tractament de la informació no és l'adequat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Parlen els universitaris sobre els ‘pares helicòpter’: «Dir-nos generació de vidre és una exageració»
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Pilar Vila, germana i escudera de Rosalía
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda