Desmantellen una plantació de marihuana en una casa a Maçanet de la Selva
Una dona ha estat detinguda com a responsable del cultiu il·legal
ACN
La Policia Nacional ha desmantellat un habitatge a Maçanet de la Selva en el qual hi havia un cultiu interior de marihuana. S'hi han trobat 242 plantes i una dona ha estat detinguda com a presumpta autora de delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Es tractava d'un habitatge unifamiliar que es feia servir íntegrament per a la plantació de marihuana i que tenia l'electricitat enganxada il·legalment a través de la manipulació del comptador. La companyia elèctrica ha estimat el frau en el fluid elèctric en 10.346 euros.
El pes total de les plantes intervingudes ascendeix a 110 kg. En l'entrada a l'habitatge els agents també van trobar diversos dispositius i materials destinats al cultiu i creixement de marihuana, com ara ventiladors, extractors, llums i filtres.
La dona detinguda com a responsable de la plantació il·legal ha passat a disposició judicial.
