La menor de 14 anys del cas de matrimoni forçat no es considera víctima i ja no està sota la protecció de la Generalitat
Els cinc detinguts a Navarra i Catalunya estan en llibertat
ACN
La menor de 14 anys a qui els seus pares haurien venut per 5.000 euros, 5 ampolles de whisky i aliments bàsics a canvi d’un matrimoni forçat ja no està sota la protecció de la Generalitat, segons ha avançat RAC1 i han confirmat a l’ACN fonts del Departament de Drets Socials. La noia va declarar divendres davant de la justícia i va assegurar que no es considera víctima, tal com han confirmat fonts de la Guàrdia Civil, un dels cossos policials que s’han fet càrrec del cas. Aquestes mateixes fonts han indicat que els cinc detinguts estan en llibertat.
La Guàrdia Civil va detenir a Navarra eren els pares de la menor de 14 anys, un home i una dona de 35 anys, mentre que els Mossos d’Esquadra van detenir els presumptes compradors de la nena, localitzats a Mollerussa, que són el noi de 21 anys que s’hauria casat amb la menor, i els pares del jove, de 40 i 42 anys. Els dos primers van passar a disposició del jutjat de Tudela, i els altres tres al jutjat de primera instància i instrucció de Lleida.
Segons han confirmat fonts de la Guàrdia Civil, tots cinc han quedat en llibertat. També han indicat que el matrimoni entre el jove de 21 anys i la menor de 14 es va fer seguint el ritual romaní, sense validesa civil.
La nena va desaparèixer el gener passat de Corella (Navarra) i els Mossos la van localitzar a principis d’octubre pidolant en un supermercat de les Borges Blanques. La menor va quedar sota la protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA). Fonts de Drets Socials han confirmat que ja no està sota la seva protecció.
Aquest dissabte al vespre, la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, va condemnar el cas i va destacar que “el sistema de prevenció ha funcionat”. “Catalunya és contundent en qualsevol situació de vulneració de drets humans i el nostre sistema de prevenció funciona”, va assegurar.
