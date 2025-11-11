«Sabem que el van fer desaparèixer, van venir a buscar els diners i a algú se li'n va anar de les mans»
Poc abans de la desaparició d’Abdón González, un home de 69 anys, hi va haver un moviment de diners que crida l’atenció
Tamara Morillo
Abdón González, 69 anys, va desaparèixer sense deixar rastre el 27 de març del 2001 al municipi burgalès de Medina de Pomar. No tenia problemes econòmics, ni patia cap patologia o malaltia mental, vivia pendent dels seus animals, del seu hort... aparentment era un home amb la vida resolta. Un home que, de sobte, va deixar de ser-hi.
Qui voldria fer-lo desaparèixer? Per què?
El cas d’Abdón González
La hipòtesi inicial dels investigadors va apuntar que la d’Abdón va ser una marxa voluntària, una cosa que la seva família sempre ha descartat. «El meu oncle no tenia cap necessitat d’anar-se’n, i menys així...», explica la seva neboda, Begoña. Arran de la seva desaparició, els agents van investigar qui era qui en el seu entorn més pròxim en el moment en què es va evaporar.
El nou entorn social de l'Abdón estava conformat per «gent perillosa», segons va advertir la Guàrdia Civil
En la llista de les forces de Seguretat destacava, entre altres noms, el d’una dona amb qui el desaparegut havia arribat a tenir una relació. Abdón «era el típic home solter que vivia amb la seva germana i la seva mare», fins que elles van morir. A partir d’allà va començar a sortir de manera freqüent. El seu entorn, nou, estava conformat per «gent perillosa», segons va advertir la Guàrdia Civil.
Moviment de diners i segona desaparició
Poc abans de la desaparició, hi va haver un moviment de diners que cridava l’atenció. «El nostre oncle havia comprat un xalet a Burgos capital», narren a aquest diari les seves nebodes, Begoña i Carolina. «Quan va deixar la relació va vendre aquest xalet, que estava al seu nom, no al dels dos... i el que opinàvem nosaltres és que algú devia venir perquè li donés els diners de la venda del xalet –continuen– però ell els havia ficat al banc a termini fix i no tenia aquests diners disponibles... i d’aquí devia venir el problema».
Sota la lupa policial va quedar la que va ser la seva parella i el seu cercle. La sospita es va intensificar el 2015, catorze anys després de la desaparició, quan aquests mateixos noms van estar vinculats a la desaparició d’una dona en un poble veí del d’Abdón: Cristina Murié.
Els agents van obtenir algunes dades extra: la d’Abdón, «no va ser una relació sentimental per amor», lamenten les seves nebodes. «La policia ens va explicar que era una senyora que, juntament amb un altre senyor, es dedicava una mica, doncs a estafar, o no ho sé...a aprofitar-se una mica de gent com el nostre oncle Abdón». Van ser cridats a declarar, però el cas es va arxivar.
Des del març del 2001 a Abdón no van tornar a veure’l. Mai va tornar. No se sap quan va desaparèixer, si va ser aquell 27 de març, a l’hora del dinar o la nit anterior mentre sopava...». El cert és que la seva família fa més de dues dècades que busca. Més de 20 anys amb les mateixes preguntes flotant en l’aire: què li va passar a l’Abdón? On és?
El d’Abdón és el segon cas que aborda En Paradero Desconocido, el nou pòdcast de Prensa Ibérica, grup editorial de Diari de Girona, que es pot escoltar en aquest mitjà i a les principals plataformes d’àudio i que s’endinsa en alguns dels casos de desaparicions més impactants i encara sense resoldre del nostre país.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada