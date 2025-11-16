Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó

L'accident ha tingut lloc de matinada

SEM en una imatge d'arxiu

SEM en una imatge d'arxiu / David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

Núria León

Dos nois de 17 anys que anaven en moto han resultat ferits després de xocar contra una furgoneta estacionada aquesta matinada a Bescanó. L'accident ha tingut lloc al carrer dels Reramurs, a l'altura del número 26, a les 4.58 h d'aquest diumenge. El conductor de la moto ha perdut el control i en el xoc amb la furgoneta ha trencat un dels vidres posteriors.

El conductor ha estat traslldat pel SEM en estat greu a l'Hospital Trueta i l'altre ocupant a l'Hospital Santa Caterina. Els Bombers de la Generalitat han treballat amb una dotació.

