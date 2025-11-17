Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
El caçador que estava manipulant l'escopeta que s'ha detonat és un home de 30 anys
Un caçador de 64 anys, veí de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, ha mort aquest dilluns després de rebre el tret d’una escopeta d’un company. Els fets han tingut lloc cap a les deu del matí, després de finalitzar una batuda al vedat que hi ha entre Cervera i les Oluges. Segons els Mossos, la víctima ha rebut l’impacte de la bala d’un company que estava guardant l’arma a la funda. La policia ha detingut el caçador que estava manipulant aquesta escopeta, un home de 30 anys, del mateix municipi que la víctima, per un delicte d’homicidi imprudent, però s’investiguen els fets com un accident. Víctima i detingut no estaven caçant sols sinó que formaven part d’un grup més nombrós.
El detingut ha estat traslladat a la comissaria de Mossos de Cervera per prendre-li declaració.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un hospital gironí se situa entre els millors d'Espanya en atenció maternoinfantil