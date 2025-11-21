Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor una nena de 6 anys després d’un tractament dental a València

Una segona menor de 4 anys es manté ingressada a l’UCI després d’acudir al mateix centre

Façana de la clínica dental que va atendre la menor.

Façana de la clínica dental que va atendre la menor. / Pascual Fandos

Pascual Fandos / Lluís Pérez

Alzira (València)

La Conselleria valenciana de Sanitat han ordenat la suspensió cautelar de l’activitat d’una clínica dental de la localitat valenciana d’Alzira després que una nena de 6 anys hagi mort després de sotmetre’s a un tractament. A més, una altra nena de 4 anys que va acudir al mateix centre ha hagut de ser ingressada a l’UCI pediàtrica de l’Hospital Clínic Universitari de València després de patir un episodi de febre, vòmits i somnolència.

La nena morta, veïna d’Alzira, va arribar en parada cardiorespiratòria a l’Hospital de la Ribera, sense que els metges poguessin fer res per la seva vida malgrat els intents de reanimació, com ha informat en primícia

.

Dos casos en menys de dues hores

Els fets van succeir dijous 20 de novembre i el Servei d’Inspecció de la Conselleria de Sanitat ha iniciat aquest divendres al matí un expedient informatiu per aclarir les circumstàncies del que va passar. Una de les primeres mesures adoptades per les autoritats sanitàries ha sigut ordenar la suspensió cautelar de l’activitat a la clínica.

