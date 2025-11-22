Els Bombers reben 43 avisos per incidències relacionades amb el vent
També realitzen 15 serveis per incendis en xemeneies i estufes
ACN
Els Bombers de la Generalitat han rebut entre les 13 i les 22 hores un total de 43 avisos per incidències relacionades amb el fort vent. Bona part han estat a Girona, amb 16 avisos, seguit de la regió metropolitana nord, amb 11, la metropolitana sud, amb 7, i la centre, amb 5.
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat davant la previsió de fortes ratxes de vent al nord de Catalunya, que poden superar els 90 km/h a tota la zona del Pirineu, Prepirineu i Empordà fins dissabte al migdia. El vent bufarà de component nord. L'episodi podria afectar especialment l'Alt i Baix Empordà, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Ripollès.
Atès que en diversos punts del Pirineu i Prepirineu també hi ha nevat en les darreres hores, el vent pot provocar el fenomen del torb. Per aquest motiu, Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar les activitats d'alta muntanya.
D'altra banda, fins al vespre de dissabte es poden produir onades superiors als tres metres, amb mar de fons de component nord a l'Alt Empordà, a la zona del cap de Creus i del cap de Begur.
A més, es troba en prealerta el pla Neucat, per la previsió de nevades, que poden acumular gruixos de més de cinc centímetres a la Vall d'Aran, a partir de la cota de 700 metres. La previsió indica que la nevada es mantindrà fins la matinada d'aquest dissabte.
D'altra banda, els Bombers han atès aquest divendres nou serveis per incendis en xemeneies, dos en estufes de pèl·lets, dos per estufes de butà, un per una manta elèctrica i un altre per un matalàs amb calefacció.
