Una família queda atrapada amb el cotxe a Molló enmig d’una nevada
Els bombers els han pogut guiar fins a arribar a un lloc segur
Núria León
Una família va quedar atrapada aquest divendres amb el seu vehicle en un camí cobert de neu a Molló, al Ripollès. L'avis es va rebre a les 21.18h perquè les cadenes del cotxe es van trencar i el vehicle no podia ni avançar ni retrocedir. La família es dirigia a una casa anomenada El Roure, acompanyada de dos nens petits.
Les condicions meteorològiques eren molt adverses: feia molt de fred i nevava amb força. L’assegurança va comunicar que no podria acudir a rescatar-los, ja que també correria risc de quedar atrapada.
Els bombers van establir contacte amb la família via telefònica per donar-los instruccions de seguretat i guiar-los mentre continuaven caminant fins a la casa . També els van advertir de deixar el cotxe ben senyalitzat per evitar accidents.
