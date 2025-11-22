Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una família queda atrapada amb el cotxe a Molló enmig d’una nevada

Els bombers els han pogut guiar fins a arribar a un lloc segur

Neu acumulada en un vehicle en una imatge d'arxiu. / Lourdes Casademont

Núria León

Una família va quedar atrapada aquest divendres amb el seu vehicle en un camí cobert de neu a Molló, al Ripollès. L'avis es va rebre a les 21.18h perquè les cadenes del cotxe es van trencar i el vehicle no podia ni avançar ni retrocedir. La família es dirigia a una casa anomenada El Roure, acompanyada de dos nens petits.

Les condicions meteorològiques eren molt adverses: feia molt de fred i nevava amb força. L’assegurança va comunicar que no podria acudir a rescatar-los, ja que també correria risc de quedar atrapada.

Els bombers van establir contacte amb la família via telefònica per donar-los instruccions de seguretat i guiar-los mentre continuaven caminant fins a la casa . També els van advertir de deixar el cotxe ben senyalitzat per evitar accidents.

