Li roben el patinet, el troba a través del seu GPS i es barallar amb el lladre per recuperar-lo
L'autor del furt és un jove de 21 anys, a qui se li van obrir diligències penals per esclarir els fets
Xavi Moraleda
Li roben el patinet elèctric a Igualada i l'acaba recuperant dies després gràcies al dispositiu GPS que tenia instal·lat. En donar amb la ubicació en temps real del vehicle, que es trobava al barri del Rec, s'hi va desplaçar i el va trobar. Decidit a recuperar-lo, es va enfrontar al jove que el portava, un jove de 21 anys, i es van acabar barallant. Arran de la discussió, la Policia Local va rebre un avís i de seguida es van desplaçar al lloc per posar-li fi, però en veure els agents, l'acusat va fugir en el patinet.
Com relaten fonts del cos, en arribar al barri del Rec van veure que l'home fugia a gran velocitat, però el van acabar interceptant. Llavors, li van obrir les diligències penals pertinents per esclarir el furt del vehicle de mobilitat personal, valorat en quasi 900 euros, i el van retornar al seu propietari.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració