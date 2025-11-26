L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
La menor de 6 anys va ingressar en parada cardiorespiratòria a les urgències d'un centre hospitalari
El jutjat espera els resultats de les anàlisis de sang, orina i teixits, així com de les ampolles i vials empleats, per determinar què va desencadenar la mort de la menor i la intoxicació aguda d'una altra menorde 4 anys
Teresa Domínguez
L’autòpsia inicial practicada al cos de la nena de 6 anys morta després d’un ampli tractament odontològic a la Clínica dental Mireia d’Alzira no ha detectat cap anomalia ni prèvia ni posterior a aquestes intervencions bucodentals que justifiquin la mort, per la qual cosa es fa necessari esperar els resultats de les anàlisis que s’estan portant a terme a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona per conèixer què va motivar l’explosiva reacció tant en el cas d’aquesta menor, que va morir, com en la de 4 anys, que va estar a punt de morir.
L’estudi forense realitzat a l’Institut de Medicina Legal de València i del qual ja ha sigut informat el Jutjat d’Instrucció 5 d’Alzira, que investiga el succés, ha servit per descartar que la nena patís alguna malaltia congènita que hagués provocat una reacció letal als sedants o anestèsics locals que li van ser administrats dijous al matí, 20 de novembre, per practicar-li set empastaments i tres extraccions, una d’una resta d’una arrel. En aquest sentit, no s’han apreciat malformacions cardíaques, per exemple, però tampoc presència a les vies aèries d’elements que li haguessin impedit respirar, des de sang a vòmits –els pares van relatar que la nena havia vomitat a la clínica, durant el temps que va estar endormiscada després del tractament, i més tard, al seu domicili, després d’haver rebut l’alta– o possibles restes de les intervencions que haguessin pogut entrar accidentalment a les vies aèries.
Tot i que l’autòpsia no aclareix, per tant, quina ha sigut la causa de la mort, sí que serveix per dirigir totes les mirades cap a aquestes anàlisis de teixits i fluides obtinguts durant l’estudi forense. Els pèrits de Toxicologia realitzaran un estudi a la recerca dels fàrmacs fets servir tant en el procés de sedació conscient, aplicat per l’anestesista, com en el de l’anestèsia local, realitzat per l’odontopediatra.
En tots dos casos, els facultatius han declarat que van emprar els preparats estàndard per a les dues pràctiques i en les dosis aconsellades pels laboratoris, en funció del pes i del temps de relaxació que es volia aconseguir. Així ho han afirmat tant en les seves compareixences en qualitat de testimonis davant el grup d’Homicidis de la Policia Nacional, com en la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria valenciana de Sanitat, els dos organismes que han obert sengles investigacions per esclarir els fets. Així mateix, la policia està pendent dels resultats de l’anàlisi del contingut dels vials fets servir en sengles atencions, i que van ser requisats les hores següents per la Policia Científica.
90 minuts intentant ressuscitar-la
Tal com ha anat publicant aquest diari, la nena de 6 anys va morir dijous a les 16.40 hores, set hores després d’haver entrat a la clínica d’Alzira per dur a terme els tractaments acordats amb els pares. Aquests tractaments havien de corregir la salut bucodental de la menor, molt deteriorada, amb peces afectades a tots els sectors de la dentadura, és a dir, tant les superiors com les inferiors. Aquesta nena va col·lapsar definitivament quan ja feia diverses hores que era al seu domicili. Els seus pares la van portar d’urgència a l’Hospital de la Ribera, on ja va ingressar en parada cardiorespiratòria. Els metges no la van poder reanimar malgrat sotmetre-la durant 90 minuts a maniobres de ressuscitació, inclosa l'administració d’adrenalina cada 4 minuts.
La segona menor també va haver de ser portada pels seus pares al mateix centre hospitalari, des d’on, atesa la gravetat del seu estat, va ser traslladada directament a l’uci pediàtrica de l’Hospital Clínic de València, unitat en la qual va estar quatre dies fins que aquest dilluns, gràcies a la seva bona evolució, ha pogut ser portada a la planta de Pediatria, on continua recuperant-se.
A més de la causa de la mort, tant Homicidis com Sanitat estan centrant-se a esbrinar si la clínica disposava dels permisos necessaris per aplicar sedacions i si reunia les condicions per a aquest tipus d’intervencions. De fet, tal com va avançar ahir aquest diari, no disposava de sala de recuperació post sedació, per citar només un exemple.
Les intervencions
Les dues famílies van ser citades per a aquest dijous 20 de novembre després de consensuar-lo amb l’odontopediatra, treballadora habitual de la clínica en règim d’autònoma –la fórmula laboral més habitual en aquest sector– i l’anestesista, que és contractat en diferents clíniques quan es requereixen els seus serveis, amb la mateixa fórmula laboral que la dentista especialitzada en nens.
La primera a ser intervinguda va ser la nena de sis anys que, segons han coincidit l’odontopediatra i l’anestesista, que ja va declarar la setmana passada davant Homicidis i Sanitat, la sedació va ser realitzada amb dos fàrmacs diferents, seguint el protocol més comú, i va durar una hora i quaranta minuts. En aquell temps, la dentista li va extreure dues peces dentals i l’arrel d’una tercera, a més de set empastaments, tres dels quals van requerir intervenció parcial sobre el nervi. Una vegada conclòs el tractament fixat, la petita va ser portada a un dels gabinets de la clínica, en companyia dels pares fins que es recuperés.
Mentrestant, l’odontpediatra, auxiliada per la higienista –que també va ajudar amb la primera–, va iniciar la intervenció amb la segona nena, de quatre anys, per a la qual es van fer servir els mateixos fàrmacs relaxants. En aquest cas, la intervenció va ser inferior a una hora, ja que requeria menys tractaments que l’anterior. En el seu cas, segons ha declarat la professional, se li van practicar cinc empastaments, en un dels quals també va ser necessària la retirada parcial del nervi.
En el cas de la nena morta, que va arribar a estar-se diverses hores a la clínica, un cop conclosos els tractaments, la van traslladar a un gabinet dental contigu a la sala on havia estat intervinguda. Allà, on no hi havia una estada específica per completar la recuperació postsedació, va romandre acompanyada dels familiars mentre es despertava, segons van declarar els pares en arribar a l'hospital. La dentista també ha confirmat que a les nenes no se’ls va practicar anestèsia general, sinó sedació conscient després de descartar intervenir sense cap tipus de relaxació per la dificultat en el maneig de la seva conducta.
Durant les consultes prèvies, se’ls va exposar el tractament que precisava cada una i una vegada assolit l’acord, atesa aquesta dificultat per practicar les extraccions i els empastaments sense sedació, la dentista ha assenyalat, tant davant la conselleria com la policia, que va explicar als pares el procediment i que aquests van estar d’acord. De fet, la clínica hauria aportat ja als investigadors el consentiment informat firmat pels progenitors.
Comunicat del Col·legi d’Odontòlegs
L’Il·lustre Col·legi Oficial d’Odòlegs i Estomatòlegs de València (ICOEV) ha emès un comunicat en el qual ha traslladat «la nostra més sincera condolença» a la família de la nena morta i ha desitjat una «evolució favorable» per a l’altra menor ingressada, que aquest dilluns ha sigut traslladada a planta de l’Hospital Clínic Universitari de València, on continua ingressada. Així mateix, ha remarcat que els tractaments odontològics practicats en els dos casos «van ser realitzats per una professional col·legiada i amb formació en odontopediatria i, d’altra banda, l’administració d’anestèsia intravenosa va ser realitzada per un metge col·legiat especialista en anestèsia».
Davant l’obertura i desenvolupament d’una investigació oficial, i considerant la possible judicialització del cas, l’ICAV ha informat que no realitzarà més valoracions que aquestes «per prudència institucional», i per guardar el «respecte a causa de la investigació en curs», per dirimir la responsabilitat dels professionals implicats en aquest succés, «ja que de moment es desconeixen les circumstàncies concretes».
