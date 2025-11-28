Al polígon la Borda
Tres ferits greus en l’incendi d’una empresa de reciclatge a Caldes de Montbui
El foc ha obligat a tallar la C-59 en els dos sentits a l’altura de la ciutat barcelonina poc abans de les 8.00 hores
Tres persones han resultat ferides greus després d’un incendi d’indústria en una empresa de reciclatge del polígon la Borda de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) declarat cap a les 7.12 hores d’aquest divendres, han informat els Bombers en un missatge a X.
Els ferits han sigut traslladats a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i l’incendi ha obligat a tallar la C-59 en els dos sentits a l’altura de la ciutat barcelonina des d’aquest divendres cap a les 7.57 hores.
17 dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc dels fets per protegir les naus adjacents, «tirant aigua i retirant palets i materials perquè el foc s’està propagant» cap a les altres naus, i han expressat que el recinte en flames està totalment compromès.
Prealerta del Procicat
El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha explicat a Europa Press que s’han traslladat fins al lloc amb vuit dotacions, un equip conjunt de SEM i Bombers i un helicòpter medicalitzat.
D’altra banda, Protecció Civil ha expressat en un altre apunt a X que s’ha activat la prealerta del Procicat pel foc i que el telèfon d’emergències 112 ha rebut 80 trucades per l’incident.
