Al polígon la Borda

Tres ferits greus en l’incendi d’una empresa de reciclatge a Caldes de Montbui

El foc ha obligat a tallar la C-59 en els dos sentits a l’altura de la ciutat barcelonina poc abans de les 8.00 hores

Incendi en una empresa de reciclatge de Caldes de Montbui

Incendi en una empresa de reciclatge de Caldes de Montbui / VÍDEO: EFE

Redacció

Barcelona

Tres persones han resultat ferides greus després d’un incendi d’indústria en una empresa de reciclatge del polígon la Borda de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) declarat cap a les 7.12 hores d’aquest divendres, han informat els Bombers en un missatge a X.

Els ferits han sigut traslladats a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i l’incendi ha obligat a tallar la C-59 en els dos sentits a l’altura de la ciutat barcelonina des d’aquest divendres cap a les 7.57 hores.

17 dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc dels fets per protegir les naus adjacents, «tirant aigua i retirant palets i materials perquè el foc s’està propagant» cap a les altres naus, i han expressat que el recinte en flames està totalment compromès.

