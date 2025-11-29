Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema la xemeneia d'una casa a Banyoles

El fum ha afectat tot l'habitatge i també la casa del costat

Els Bombers de la Generalitat han treballat amb quatre dotacions

Els Bombers de la Generalitat han treballat amb quatre dotacions / Arxiu

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han extingit un foc de xemeneia en una casa a Banyoles, que ha afectat de fum tot l'habitatge. L'avís s'ha rebut a les 23.11h d'aquest divendres al carrer Nou. El foc ha obligat a desallotgar totes les persones que hi vivien, i també ha afectat la casa del costat que ha quedat afectada pel fum.

Quatre dotacions dels Bombers han treballat per apagar les flames i han fet tasques de ventilació i reducció de la calor a través de la xemeneia. L'habitatge afectat ha quedat sense llum en tota la planta baixa. No hi ha hagut cap ferit.

