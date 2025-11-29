Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d'SMS al dia per a ciberestafes
La Guàrdia Civil deté un informàtic amb un sistema que també permetia fer milers de trucades diàries i l’oferia a xarxes de ciberdelinqüents
P. Cerrada
La Guàrdia Civil ha desmantellat per primera vegada a Espanya una infraestructura tecnològica amb capacitat per enviar cada dia 2,5 milions d’SMS i realitzar milers de trucades fraudulentes a fi d’estafar ciutadans per buidar mitjançant enganys els seus comptes bancaris. La granja de telèfons mòbils desmantellada, que podia operar de forma simultània amb gairebé 900 mòdems i targetes SIM, va ser descoberta per la Guàrdia Civil d’Alacant a Barcelona arran de les denúncies presentades a Aspe i Novelda per ciutadans d’Ucraïna, a qui van estafar 170.000 euros.
Un informàtic ucraïnès de 41 anys que ha treballat en multinacionals va ser detingut el 18 de novembre després de comprovar que utilitzava una cafeteria a Barcelona com a tapadora d’un sistema informàtic industrial valorat en 400.000 euros, infraestructura que posava al servei de qualsevol grup criminal especialitzat en ciberestafes.
Els detalls de l’operació ‘Mosenik’, tercera d’aquestes característiques que es realitza a tot el món i dirigida per un jutjat de Novelda, han sigut presentats aquest divendres pel cap interí de la Comandància de la Guàrdia Civil Alacant, el tinent coronel Francisco Poyato; el tinent coronel Antonio Darder, cap de Policia Judicial i Informació; el tinent José Carlos Vega, cap de l’Equip de Delictes contra el Patrimoni de la Policia Judicial, i el caporal Javier Herrero, responsable de l’Equip @ de la Guàrdia Civil d’Alacant.
Els responsables de la Guàrdia Civil han assenyalat que la investigació continua oberta per mirar d’identificar les xarxes de ciberestafadors que van contractar els serveis de l’arrestat i estimen que els diners estafats poden ascendir a diversos milions d’euros.
L’investigat va quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial, entre les quals la prohibició de sortir del país, i precisament ha sigut detingut aquest mateix divendres quan pretenia sortir d’Espanya en un vol a un altre país. El sospitós ha sigut detingut a primera hora del matí a l’aeroport del Prat i estava pendent de ser posat a disposició judicial per incomplir la mesura cautelar que li van imposar després de ser arrestat per delictes d’estafa, usurpació d’estat civil, falsedat documental, danys informàtics, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.
Falses trucades de la Policia
El tipus de ciberestafes amb trucades i SMS és molt variat, tot i que totes pretenen apoderar-se dels diners de les víctimes, i en el cas aclarit per la Guàrdia Civil d’Alacant es tractava de ciutadans russos i ucraïnesos que estaven rebent trucades en què es feien passar per la Policia Nacional i pel Banc d’Espanya per pressionar-los i requerir-los les seves dades bancàries i transferències d’alt import. Algunes d’aquestes trucades es realitzaven en rus o ucraïnès per captar residents d’aquestes nacionalitats a Espanya.
Segons han explicat els comandaments de la Guàrdia Civil, arran de les denúncies a Novelda i Aspe es va obrir una investigació que va conduir fins a un presumpte locutori de Barcelona que va resultar ser una cafeteria i era la tapadora de l’informàtic detingut per donar d’altes centenars de línies telefòniques per enviar els SMS i trucades fraudulentes.
La Guàrdia Civil va realitzar tres registres a Barcelona –en una vivenda, una cafeteria i un traster– i va intervenir nombrós material informàtic i tecnològic valorat en 400.000 euros, entre el qual destaca un maletí que allotjava una SIMBOX transportable, que permetia operar des de qualsevol part a través d’una connexió a internet mitjançant wifi o xarxa mòbil, cosa que dificultava la localització.
Així mateix, van confiscar al seu domicili 35 SIMBOX industrials equipades amb 865 mòdems, 852 targetes SIM actives, més de 60.000 targetes SIM nacionals per al seu ús immediat, 10.000 targetes SIM noves, una gran quantitat de dispositius informàtics, diners en efectiu i en criptomonedes.
L’enviament de missatges i trucades es realitzava des d’una sofisticada infraestructura de SIMBOX industrials, en els quals cada caixa acull centenars de mòdems GSM professionals. Cada mòdem funciona individualment com si fos un telèfon mòbil i és capaç d’enviar entre 12 i 18 missatges per minut, és a dir, 2,5 milions de missatges al dia. Aquesta xarxa era controlada pel detingut mitjançant una desena d’ordinadors.
Canvi de número
Els números de telèfon remitents eren canviats freqüentment, estant actius per un temps breu des de l’alta per impedir que fossin rastrejats. Les targetes SIM eren comprades en grans quantitats a diferents proveïdors i activades amb identitats falses.
Malgrat la gran quantitat de contactes realitzats alhora, els investigadors han constatat que prèviament estudiaven els perfils de les potencials víctimes i els missatges o trucades anaven dirigits cap a col·lectius concrets.
Venda a ciberdelinqüents
L’informàtic detingut tenia la funció de crear i mantenir actiu el sistema, venent aquest servei a xarxes de ciberdelinqüents de tot el món.
L’operació ha sigut desenvolupada per la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) d’Alacant, l’Equip d’Investigació Tecnològica de la UOPJ de Barcelona i la Unitat de Seguretat Ciutadana de Tarragona. La investigació, dirigida pel jutjat d’Instrucció número 1 de Novelda, continua oberta i la Guàrdia Civil continua amb l’estudi del material intervingut i la localització d’altres implicats i noves víctimes. Atès el valor del material intervingut i al tractar-se d’una xarxa que donava infraestructura a múltiples grups criminals, s’estima que l’import estafat ascendeixi a diversos milions d’euros.
Consells a la ciutadania
Des de la Guàrdia Civil es recorda a la ciutadania que ha d’estar alerta davant possibles estafes, especialment en aquestes dates en què les compres augmenten considerablement. Per això, llances aquests consells:
- Desconfiï d’ofertes massa avantatjoses.
- Compri en llocs segurs (pàgines oficials i que posseeixin el certificats de seguretat).
- No obri enllaços que t’enviïn desconeguts.
- Tampoc instal·li aplicacions enviades a través de missatge o ‘e-mail’ per un desconegut, descarrega-les des de l’App oficial per al seu telèfon.
- No faciliti dades personals ni bancàries ni per missatge ni per telèfon.
- Al fer moviments bancaris des d’un dispositiu mòbil, faci servir la doble verificació (diverses contrasenyes, empremta dactilar, missatges correus de verificació, etc.).
- En cas de dubte, contrasti la informació als canals oficials.
- En cas de patir una estafa, és important denunciar al més aviat possible.
Així mateix, la Guàrdia Civil afirma que el ciutadà té a la seva disposició, a més de l’opció d’anar presencialment a una caserna a posar la denúncia, la possibilitat de formalitzar-la telemàticament a través de les adreces web http://www.sede.guardiacivil.gob.es o www.guardiacivil.es, i així estalviar temps d’espera, i el tràmit de la qual està disponible sempre que es tracti d’un dels delictes següents: danys, furts, pèrdua o pèrdua de documentació, localització de documentació, sostracció de vehicle, sostracció a l’interior de vehicle i càrrecs fraudulents amb targeta bancària o algun altre mitjà de pagament electrònic.
