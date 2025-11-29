Xoca contra un senglar i queda atrapat a dins del seu cotxe a Biure
El conductor ha resultat ferit lleu
Redacció
Un home ha resultat ferit lleu després de xocar contra un porc senglar a Biure, a la carretera N-II en direcció Figueres. L'avís s'ha rebut a les 23.28 d'aquest divendres. El conductor del vehicle, i únic ocupant, ha quedat atrapat a dins del vehicle i dues dotacions dels bombers han treballat per excarcerar-lo i per retirar el senglar.
