Crema palla al marge de la carretera GI-644, a Serra de Daró

Els Bombers han reballat amb quatre dotacions

Els Bombers aquest matí controlant la zona del foc

Els Bombers aquest matí controlant la zona del foc / Bombers de la Generalitat

Redacció

Un incendi de paques de palla va cremar aquesta passada nit de dissabte als marges de la carretera GI-644, a Serra de Daró. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar per evitar que les flames s’estenguessin cap a la vegetació que hi havia a tocar de la via.

Segons els Bombers, l’actuació va permetre controlar el foc sense que es produïssin danys personals ni afectació a la zona boscosa. A primera hora del matí, els efectius han tornat al punt per fer una revisió i descartar possibles rebrots.

Les causes de l’incendi encara es desconeixen.

