Crema palla al marge de la carretera GI-644, a Serra de Daró
Els Bombers han reballat amb quatre dotacions
Redacció
Un incendi de paques de palla va cremar aquesta passada nit de dissabte als marges de la carretera GI-644, a Serra de Daró. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar per evitar que les flames s’estenguessin cap a la vegetació que hi havia a tocar de la via.
Segons els Bombers, l’actuació va permetre controlar el foc sense que es produïssin danys personals ni afectació a la zona boscosa. A primera hora del matí, els efectius han tornat al punt per fer una revisió i descartar possibles rebrots.
Les causes de l’incendi encara es desconeixen.
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d'SMS al dia per a ciberestafes
- Un cotxe s'encasta contra un semàfor al centre de Girona
- Projecten un parc solar a Torrent de la mida de 17 camps de futbol