Un jove de 22 anys atropella una agent dels Mossos i dues persones més a Sant Celoni
Els fets van passar a l’exterior de la comissaria després d’una baralla a prop d’una discoteca
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns al vespre a Bigues i Riells un jove que aquest cap de setmana va atropellar una agent del cos policial i dues persones més a Sant Celoni. L'arrestat té 22 anys. Els fets van tenir lloc diumenge de matinada, cap a les 4.50 hores, a l'exterior de la comissaria de Mossos de Sant Celoni. Un grup de persones es va personar per denunciar que havien tingut una discussió amb un segon grup en una discoteca de la mateixa localitat. Mentre agents inspeccionaven un vehicle amb els denunciants, van veure com un altre s’apropava i accelerava en direcció al grup. La mossa i dos denunciants van ser atropellats i el cotxe va fugir.
Els denunciants van explicar que un grup els havia agredit al carrer, al costat de la discoteca. El grup increpat va marxar en dos vehicles i, en la fugida, va colpejar dues persones. Després, van desplaçar-se a comissaria per explicar el que havia passat.
Mentre ho feien, efectius dels Mossos van fer una primera inspecció del vehicle que havia colpejat dues persones. En aquell moment, van veure com un altre vehicle gran i de color blanc s’apropava i va maniobrar en direcció als agents i els denunciants. Un dels mossos es va protegir entre dos vehicles aparcats, però una mossa i dos dels denunciants van ser atropellats.
La Divisió d’Investigació Criminal va obrir una investigació i dilluns a la nit va detenir el presumpte autor de l’atropellament a Bigues i Riells. La investigació continua oberta.
