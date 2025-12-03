Omissió de socors
Detinguts per homicidi imprudent l’anestesista i la propietària de la clínica dental d’Alzira on va ser atesa la menor morta
L’especialista està acusat d’homicidi, delicte contra la salut pública, omissió del deure de socors i furt per la sostracció dels fàrmacs
A la propietària de la clínica Mireia, que també està arrestada, se li imputa omissió de socors i delicte contra la salut pública
Abraham Pérez | Teresa Domínguez
La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres l’anestesista i la propietària de la clínica dental d’Alzira (País Valencià) on va ser sedada la nena de sis anys que va morir hores després de ser atesa a l’Hospital de la Ribera. Així ho han confirmat fonts policials, que detallen que l’especialista que va assistir les nenes està sent investigat com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi. Així mateix, també se li imputen els delictes d’omissió del deure de socors i un altre contra la salut pública, càrrecs que també s’atribueixen a la gerent de la clínica dental.
La detenció es produeix després de setmanes d’exhaustiva investigació, en què la Policia Judicial treballava per aclarir les causes que van provocar la mort d’una nena de sis anys i la greu intoxicació d’una altra, de quatre anys, que ja ha sigut donada d’alta després d’estar dues setmanes ingressada a l’Hospital Clínic de València, on es va arribar a quedar a la unitat de cures intensives pediàtrica.
En aquest context d’investigació, agents del Grup d’Homicidis havien citat a primera hora d’aquest dimecres a la Direcció Superior de la Policia Nacional tant la gerent de la clínica com a l’anestesista que va sedar les menors. No obstant, l’advocat de l’especialista no ha pogut acudir-hi al trobar-se en un judici, cosa que ha portat la propietària de la clínica a no anar-hi davant la creença que la citació seria ajornada.
Ha sigut davant aquesta situació quan els agents han passat a l’acció, i han procedit a detenir els dos implicats en els seus respectius treballs, a qui se’ls imputa un delicte d’homicidi per imprudència greu. L’arrest es produeix després d’una exhaustiva investigació en què es busca aclarir si hi va haver una mala praxi en l’aplicació dels fàrmacs que es van utilitzar per relaxar les nenes.
L’anestesista robava els medicaments d’un hospital
Les detencions es basen de moment en dos pilars: la falta d’autorització administrativa per part de la clínica per utilitzar sedació conscient, tal com va assenyalar la Conselleria de Sanitat, i per l’absència de determinats recursos a les seves instal·lacions.
Segons ha pogut saber aquest diari de fonts de tota solvència, l’anestesista robava medicaments en un hospital que posteriorment utilitzava a les clíniques on treballava per practicar les sedacions. Per això, a més de ser investigat per un delicte d’homicidi, se li imputen els delictes d’omissió del deure de socors, un delicte contra la salut pública i un altre per robatori.
La primera detenció es produïa cap a les nou del matí d’aquest dimecres, quan la policia detenia l’anestesista, un home de 43 anys, com a presumpte autor dels delictes d’homicidi, lesions, omissió del deure de socors, contra la salut pública i furt, després d’aparentment haver causat la mort d’una menor i la intoxicació greu d’una altra en una clínica dental d’Alzira on treballava com a anestesista.
Poques hores després, a les dotze del matí, han detingut a Alzira la propietària de la clínica, una dona de 50 anys, com a presumpta autora dels delictes d’omissió del deure de socors i contra la salut pública. La Policia Nacional continua les gestions d’investigació per part del Grup d’Homicidis de la Direcció Superior de Policia el País Valencià per esclarir totalment els fets.
- El ‘coliving’ sènior s’obre pas, però el cost llasta la seva expansió
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Ripoll abraça el turisme polític
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Identificat set anys després un jove trobat mort al mar a Lloret
- «Em dona igual» el català
- Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
- Un veí de la Garrotxa mor en una allau a Andorra