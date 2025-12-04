Espanya
La jutgessa deixa en llibertat l’anestesista de la clínica dental de València
L’especialista està acusat d’homicidi, delicte contra la salut pública, omissió del deure de socors i furt per la sostracció dels fàrmacs
A la propietària de la clínica Mireia, detinguda i posada en llibertat després de prendre-li declaració, se li imputa omissió de socors i delicte contra la salut pública
Abraham Pérez / Teresa Domínguez
El Jutjat d’Instrucció número 5 d’Alzira, a València, ha acordat aquest dimecres la posada en llibertat per a l’anestesista de la clínica dental d’Alzira per la mort d’una nena de sis anys, que va morir a l’Hospital de la Ribera hores després de ser sotmesa a tractament a la Clínica Mireia.
L’especialista, de 43 anys i amb gairebé dues dècades d’experiència, detingut aquest dimecres per la Policia Nacional, queda com a investigat en una causa oberta per un delicte d’homicidi, davant els indicis que apuntarien a una mala praxi en l’aplicació dels fàrmacs que va utilitzar per relaxar la petita morta i una altra nena de quatre anys que també va resultar greument intoxicada, que va romandre ingressada dotze dies a l’Hospital Clínic Universitari de València, diversos d’ells a la Unitat de Cures Intensives pediàtrica.
Així mateix, se li imputen els delictes de lesions, omissió de socors i furt, aquest últim per la presumpta sostracció de fàrmacs a l’hospital públic de gestió privada on prestava habitualment els seus serveis. Uns medicaments que, segons la sospita, utilitzava posteriorment a les clíniques privades on es requerien els seus serveis.
Els pilars de la investigació
Després de prestar declaració en qualitat de testimoni davant el grup d’Homicidis de la Policia Nacional, així com a la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, quaranta-vuit hores després de la mort de la nena de sis anys, a primera hora d’aquest dimecres, passades les 9.00 del matí, la policia detenia l’anestesista, per la mort d’una menor i la intoxicació greu d’una altra petita de quatre anys, que aquest dimarts va rebre l’alta després de romandre hospitalitzada durant dues setmanes a l’Hospital Clínic Universitari de València.
Des del moment en què es va saber que, abans del seu ingrés, les dues nenes que van acudir a urgències de l’Hospital de la Ribera havien presentat símptomes similars —somnolència, respiració dificultosa i marejos— després d’haver estat tractades a la mateixa clínica dental, la Policia Judicial va obrir una investigació per esclarir les causes que van provocar la greu intoxicació que va causar la mort de la petita de sis anys. L’objectiu era determinar si, tal com apunten els indicis, hi va haver mala praxi en l’aplicació dels fàrmacs utilitzats per relaxar les nenes.
Fins al moment, totes les sospites es basen en dos pilars: la falta d’autorització administrativa per part de la clínica per a l’ús de sedació conscient, tal com va assenyalar la Conselleria de Sanitat abans d’ordenar la suspensió cautelar de l’activitat a la clínica dental; i l’absència de determinats recursos en les seves instal·lacions, entre ells una sala de despertar.
És per això que, a més d’entrevistar-se amb l’odontopediatra que va tractar les petites, amb l’anestesista, la higienista i la propietària del centre, agents del Grup d’Homicidis van practicar sengles registres, tant a la clínica dental com al domicili de l’especialista, on presumptament s’haurien trobat fàrmacs la compra dels quals no s’hauria pogut justificar.
La propietària, en llibertat amb càrrecs
Així, després d’entrevistar-se amb els responsables de l’hospital on l’anestesista presta habitualment els seus serveis, i davant els indicis que el metge robava medicaments en aquest centre sanitari, la policia procedia a la seva detenció aquest dimecres com a presumpte autor dels delictes d’homicidi, lesions, omissió del deure de socors, contra la salut pública i furt.
Aquell mateix matí, hores després, cap a les 12.00 hores, els agents detenien la propietària de la Clínica Mireia com a presumpta autora d’un delicte d’omissió de socors i un altre contra la salut pública. Després de prendre-li declaració a la Prefectura Superior de la Policia Nacional, aquesta vegada en qualitat d’investigada, la gerent, de 50 anys i amb una àmplia experiència, quedava en llibertat amb càrrecs. Mentrestant, el Grup d’Homicidis continua amb les gestions d’investigació per a l’esclariment total dels fets.
Què va motivar la reacció de les nenes?
Ara, l’objectiu és conèixer què va motivar la reacció explosiva tant en el cas d’aquesta menor, que va morir, com en la de quatre anys, que va estar a punt de morir, tal com ve informant Levante-EMV, del mateix grup que aquest diari. Per això cal esperar els resultats de les anàlisis que s’estan duent a terme a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona, ja que l’autòpsia inicial practicada al cos de la nena de sis anys no ha detectat cap anomalia ni prèvia ni posterior a aquestes intervencions bucals que justifiquin la mort.
L’estudi forense realitzat a l’Institut de Medicina Legal de València i del qual ja ha estat informat el Jutjat d’Instrucció 5 d’Alzira, que investiga el succés, ha servit per descartar que la nena patís alguna malaltia congènita que hagués provocat una reacció letal als sedants i/o anestèsics locals que li van ser administrats el matí de dijous, 20 de novembre, per practicar-li set empastaments i tres extraccions, una d’elles d’un tros d’arrel. En aquest sentit, no s’han apreciat malformacions cardíaques, per exemple, però tampoc presència a les vies respiratòries d’elements que li haguessin impedit respirar, des de sang a vòmits —els pares van relatar que la nena havia vomitat a la clínica durant el temps que va romandre adormida després del tractament, i més tard, al seu domicili, després d’haver rebut l’alta— o possibles restes de les intervencions que haguessin pogut entrar accidentalment a les vies respiratòries.
Tot i que l’autòpsia no aclareix, per tant, quina ha estat la causa de la mort, sí que serveix per dirigir totes les mirades cap a aquestes anàlisis de teixits i fluids obtinguts durant l’estudi forense. Els perits de Toxicologia realitzaran un estudi a la recerca dels fàrmacs utilitzats tant en el procés de sedació conscient, aplicat per l’anestesista, com en el de l’anestèsia local, realitzat per l’odontopediatra.
En tots dos casos, han declarat, tant en les seves compareixences en qualitat de testimonis davant el grup d’Homicidis de la Policia Nacional com a la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, els dos organismes que han obert sengles investigacions per esclarir els fets, que van emprar els preparats estàndard per a ambdues pràctiques i en les dosis que aconsellen els laboratoris en funció del pes i el temps de relaxació buscat. Així mateix, la policia està pendent dels resultats de l’anàlisi del contingut dels vials emprats en ambdues atencions, i que van ser requisats hores després per la Policia Científica.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una motoserra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies