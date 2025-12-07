Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dues persones resulten intoxicades per monòxid de carboni en una nau habilitada com a habitatge a Terrades

La casa es trobava en una zona aïllada

Archivo - Els Bombers de la Generalitat

Archivo - Els Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

Núria León

Una parella va resultar intoxicada per monòxid de carboni dissabte a la nit en una nau industrial reconvertida en habitatge a Terrades, després que una estufa de butà generés una mala combustió.

L’avís es va rebre a les 22.43 h, quan la dona va aconseguir alertar que tant ella com el seu marit es trobaven malament i temien una intoxicació. Els Bombers de la Generalitat van mobilitzar tres dotacions, però la situació es va complicar perquè no trobaven l'habitatge que estava en una zona aïllada. La dona va aconseguir sortir fins a un camí forestal proper i va fer senyals amb una llanterna perquè els efectius poguessin situar l’habitatge.

Quan van arribar al punt, els bombers van trobar l’home estirat a terra, a uns quaranta metres de la construcció. A l’interior, les lectures van confirmar nivells molt alts de monòxid de carboni, atribuïts a la mala combustió de l’estufa de butà utilitzada per escalfar l’espai. Els dos afectats, localitzats en estat de desorientació, van ser traslladats a l’Hospital de Figueres amb pronòstic lleu.

Una vegada l’immoble estava ventilat el cas es va deixar en mans dels Mossos d’Esquadra, que investiguen les condicions de l’habitatge.

TEMES

Tracking Pixel Contents