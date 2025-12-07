Els Mossos activen el pla Nadal: més presència policial en eixos comercials i campanya per evitar les estafes virtuals
L'any passat es van registrar 5.519 estafes en línia, el 15,3% a majors de 65 anys (844 víctimes)
ACN
Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa el pla Nadal per vetllar per la seguretat ciutadana i una mobilitat segura durant les festes nadalenques a Catalunya. L'operatiu -que es va activar ahir dissabte 6 de desembre i s'allargarà fins a l'11 de gener- incrementa la presència policial en eixos comercials per evitar furts i robatoris amb efectius de la BRIMO i l'ARRO, i la col·laboració de les policies locals. El dispositiu també compta amb una campanya a les xarxes socials per prevenir les estafes virtuals en les compres, especialment adreçada a les persones grans. De fet, l'any passat es van registrar 5.519 estafes en línia durant el període de Nadal, el 15,3% a majors de 65 anys (844 víctimes), segons ha detallat la policia catalana.
En els darrers anys, les estafes virtuals han mantingut una tendència creixent. El 2023 es van registrar 79.415 estafes virtuals, de les quals 9.088 afectaven persones majors de 65 anys (11,4% del total). El 2024, la xifra va ascendir fins a 80.913 casos, amb 10.127 víctimes de la tercera edat (12,5%). Aquest 2025, concretament fins al passat 30 de novembre, ja s’han comptabilitzat 73.489 estafes, de les quals 9.902 han afectat persones de més de 65 anys (13,5%). Els Mossos d'Esquadra consideren que aquest "increment sostingut" de les estafes virtuals reforça la necessitat d'una campanya per alertar dels riscos de les ofertes enganyoses, les webs fraudulentes de compres en línia, les passarel·les de pagament no segures o els missatges falsos relacionats amb enviaments de paqueteria.
Campanya a les xarxes socials contra les estafes virtuals
Per tot plegat, els Mossos han creat diverses peces audiovisuals que representen converses quotidianes entre avis i nets, i que expliquen com els més joves poden ajudar de manera didàctica com confirmar la veracitat d'una oferta, comprovar que un pagament és segur o identificar missatges o correus fraudulents. La campanya a les xarxes socials busca fer valdre el paper del jovent i de les famílies a l'hora d'acompanyar les persones grans en l'entorn digital i reforçar la seva seguretat i autoestima per evitar ser víctimes d'estafes virtuals. En aquest sentit, es recomana extremar les precaucions fixant-se en el llenguatge, la immediatesa i els enllaços que s'envien als dispositius electrònics, així com desconfiar de qualsevol comunicació que sol·liciti dades confidencials o personals mitjançant trucades, SMS, correus electrònics o aplicacions de missatgeria com WhatsApp o Telegram.
Igualment, s'aconsella no seguir instruccions de persones que truquen demanant accedir a determinats webs i, davant qualsevol dubte, és millor contactar de manera directa amb l'empresa o entitat bancària que suposadament fa la gestió. A l'hora de fer compres en línia, també es recomana informar-se sobre el venedor, consultant ressenyes, comprovant-ne l'activitat a la plataforma o revisant les imatges del producte per detectar possibles fraus. Les interaccions escasses o sospitoses del venedor a les xarxes socials poden ser un senyal d'alerta, així com la presència d'errades d'ortografia en anuncis o llocs web. A més, és molt aconsellable no fer transaccions fora de les plataformes oficials i utilitzar sempre els seus sistemes de pagament segurs, verificar que la pàgina web sigui realment la del proveïdor i desconfiar d'ofertes que semblin massa bones per ser reals.
Agents de paisà a les carreteres per detectar conducció de risc
El pla Nadal dels Mossos també s'enfoca a millorar les condicions de seguretat de la xarxa viària, assegurant una mobilitat fluida en un context d'increment de desplaçament per oci, compres i transport de mercaderies. Per aquesta raó, des de la Divisió de Trànsit ja s'implementen reforços en els controls d'alcohol i drogues en les franges horàries associades a dinars, sopars i celebracions d'empresa. A més, s'intensifiquen les inspeccions al transport de mercaderies i viatgers per garantir el compliment de la normativa i la seguretat en el transport professional. Igualment, es mantenen dispositius de velocitat, seguretat passiva i distraccions, amb una especial atenció als motoristes, que representen el 32% del total de víctimes mortals a la xarxa viària.
Com a novetat, enguany s'incorporen indicatius de paisà per detectar conductes de risc i actuar amb més rapidesa davant incidències. El dispositiu també inclou l'augment de la seguretat en el transport públic i en els eixos de connexió com són les estacions de tren i d'autobusos, els aeroports o les estacions de metro i tramvia.
Nivell 4 sobre 5 vigent d'alerta antiterrorista
Els Mossos d’Esquadra treballen tenint en compte que, durant el dispositiu, es manté l'amenaça terrorista en el nivell 4 sobre 5 establert pel Gabinet de Coordinació Antiterrorista. L'activitat policial de detecció i prevenció es fa en llocs de gran afluència de persones i se centra també en punts d'interès com poden ser llocs de culte, edificis diplomàtics o governamentals o zones esportives o culturals amb gran volum de públic.
