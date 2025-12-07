Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
Estava dormint en una zona arrecerada quan l'han trobat
Núria León
Un dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat ha aconseguit localitzar, passada la mitjanit, un jove senderista que s’havia perdut a la zona de la Coma de Vaca, al terme municipal de Queralbs. L’avís es va rebre a les 21.10 h, quan el company del jove va alertar que l’havia perdut de vista després que se separessin durant la ruta i que, un cop arribats al poble, ell ja no hi era.
Els Bombers van activar quatre dotacions, incloent-hi efectius especialitzats en recerques en zones de muntanya. Inicialment, les tasques van resultar complicades per la manca de llum i per l’extensió del terreny. El jove va aconseguir enviar una fotografia que mostrava que es trobava en una caseta situada a la zona de les passarel·les del Freser, fet que va permetre concretar la seva ubicació.
Finalment, a les 00.15 h, els equips de rescat van poder localitzar-lo sa i estalvi, dormint en una zona arrecerada. Un cop comprovat el seu bon estat, els Bombers el van acompanyar fins a un punt segur i van donar per tancada la recerca.
Segons fonts del cos, el jove no presentava cap ferida, i tot apunta que es va refugiar per passar la nit quan es va adonar que havia perdut el camí de retorn.
