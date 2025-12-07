Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs

Estava dormint en una zona arrecerada quan l'han trobat

Efectius dels bombers en un rescat a Queralbs en una imatge d'arixu

Efectius dels bombers en un rescat a Queralbs en una imatge d'arixu / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Núria León

Un dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat ha aconseguit localitzar, passada la mitjanit, un jove senderista que s’havia perdut a la zona de la Coma de Vaca, al terme municipal de Queralbs. L’avís es va rebre a les 21.10 h, quan el company del jove va alertar que l’havia perdut de vista després que se separessin durant la ruta i que, un cop arribats al poble, ell ja no hi era.

Els Bombers van activar quatre dotacions, incloent-hi efectius especialitzats en recerques en zones de muntanya. Inicialment, les tasques van resultar complicades per la manca de llum i per l’extensió del terreny. El jove va aconseguir enviar una fotografia que mostrava que es trobava en una caseta situada a la zona de les passarel·les del Freser, fet que va permetre concretar la seva ubicació.

Finalment, a les 00.15 h, els equips de rescat van poder localitzar-lo sa i estalvi, dormint en una zona arrecerada. Un cop comprovat el seu bon estat, els Bombers el van acompanyar fins a un punt segur i van donar per tancada la recerca.

Segons fonts del cos, el jove no presentava cap ferida, i tot apunta que es va refugiar per passar la nit quan es va adonar que havia perdut el camí de retorn.

