Petits incendis mobilitzen nou dotacions de Bombers al Pla de l’Estany durant la matinada

Ha cremat l'abocador de Banyoles i una xemeneia

Camions de bombers al parc de l'Eixample

Camions de bombers al parc de l'Eixample / Clàudia Corbella

Núria León

La matinada d’aquest dilluns ha estat especialment intensa al Pla de l’Estany, on els Bombers de la Generalitat han hagut d’intervenir en dos incendis registrats en menys de trenta minuts. Tot i la simultaneïtat dels serveis, no hi ha hagut ferits.

El primer avís s’ha rebut a les 2.13 h des d’Esponellà, on un foc de xemeneia a la granja Can Rostoll ha activat tres dotacions. En arribar, els bombers han comprovat que tots els ocupants ja eren a l’exterior i que, a més de la xemeneia, també cremava una pila de restes vegetals propera. L’actuació ha permès extingir el foc sense danys personals ni afectació estructural.

Pocs minuts després, a les 2.29 h, s’ha registrat un segon incident a Banyoles on s’ha declarat un incendi a l’abocador municipal. Les flames afectaven una superfície d’uns 30 o 40 metres quadrats, cosa que ha obligat a mobilitzar fins a sis dotacions. Els efectius han treballat fins a les 4.10 h, moment en què el foc ha quedat finalment controlat.

