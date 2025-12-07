Petits incendis mobilitzen nou dotacions de Bombers al Pla de l’Estany durant la matinada
Ha cremat l'abocador de Banyoles i una xemeneia
Núria León
La matinada d’aquest dilluns ha estat especialment intensa al Pla de l’Estany, on els Bombers de la Generalitat han hagut d’intervenir en dos incendis registrats en menys de trenta minuts. Tot i la simultaneïtat dels serveis, no hi ha hagut ferits.
El primer avís s’ha rebut a les 2.13 h des d’Esponellà, on un foc de xemeneia a la granja Can Rostoll ha activat tres dotacions. En arribar, els bombers han comprovat que tots els ocupants ja eren a l’exterior i que, a més de la xemeneia, també cremava una pila de restes vegetals propera. L’actuació ha permès extingir el foc sense danys personals ni afectació estructural.
Pocs minuts després, a les 2.29 h, s’ha registrat un segon incident a Banyoles on s’ha declarat un incendi a l’abocador municipal. Les flames afectaven una superfície d’uns 30 o 40 metres quadrats, cosa que ha obligat a mobilitzar fins a sis dotacions. Els efectius han treballat fins a les 4.10 h, moment en què el foc ha quedat finalment controlat.
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Denuncien una 'olor insuportable' per la presència d'aigües fecals al pati interior dels pisos ocupats de Ferran Puig
- La 'food truck' gironina amb la millor carn del món i al preu més econòmic d'Espanya
- Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres
- Elimina el greix del vidre del forn amb aquest senzill truc