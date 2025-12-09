Ha sigut detingut
Els Mossos detenen un home per haver assassinat la seva parella a l’Hospitalet de Llobregat
El crim va passar al domicili familiar
Germán González
Nou crim masclista a Catalunya. Els Mossos d’Esquadra han detingut un veí de l’Hospitalet de Llobregat per presumptament haver assassinat la seva parella al domicili que compartien al número 36 del carrer Santa Eulàlia d’aquesta localitat, a prop de la gasolinera.
Els agents investiguen les circumstàncies d’aquest nou assassinat que ha passat aquesta matinada. Efectius de la policia científica han estat registrant l’habitatge i els agents de l’Àrea d’Investigació Criminal i patrulles de Seguretat Ciutadana dels Mossos han preguntat als veïns per la parella.
L’Àrea d’Investigació Criminal de Mossos s’ha fet càrrec de les indagacions que estan sota secret de les actuacions. De moment es desconeix si hi havia denúncies prèvies per possible maltractament en la parella.
Sisè crim
En cas de confirmar-se aquest assassinat seria el sisè en l’àmbit de la parella o exparella des de començament d’any a Catalunya segons la Generalitat. També s’han registrat aquest any tres morts més de dones per violència masclista en l’àmbit familiar que tenien més de 71 anys. El 2024 es van registrar 18 feminicidis a Catalunya.
Des que es van començar a recollir dades oficials el 2012, hi ha hagut 156 feminicidis a Catalunya. La Generalitat recorda que «els feminicidis són la forma més extrema de violència contra les dones».
Quines mesures cal prendre
Experts en consideració a la violència masclista donen a EL PERIÓDICO consells en aquesta guia ràpida sobre què cal fer davant un cas de presumpta agressió. Si és greu, s’ha d’acudir al més aviat possible a un centre sanitari, on s’activa un procediment multidisciplinari que acompanya i atén la víctima.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
- Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents