De 50 anys
Mor una dona a València després de tres dies a l’uci per la brutal pallissa de la seva parella
El jutge va decretar llibertat per al maltractador perquè la fiscalia no va sol·licitar presó per a l’acusat, que va intentar enganyar els metges i la Guàrdia Civil dient que havia caigut ella sola contra una taula
Teresa Domínguez
Natividad, una dona de 50 anys i veïna de Catarroja, s’ha convertit en la cinquena víctima de la violència masclista aquest any al País Valencià després de morir aquest dimarts a l’uci de l’Hospital Universitari La Fe de València. La dona estava hospitalitzada en estat crític des de dissabte a la matinada, després de rebre una brutal pallissa a Catarroja per part de la seva parella, un maltractador que va ser detingut immediatament per la Guàrdia Civil, tot i que, hores abans de la mort de la dona, va quedar en llibertat després del seu pas pel jutjat de Violència sobre la Dona de Sueca perquè la Fiscalia no va demanar presó per a ell malgrat l’estat gravíssim en què es trobava la víctima, amb danys cerebrals irreversibles. El màxim que va poder fer el jutge en aquestes circumstàncies va ser imposar una ordre d’allunyament al maltractador, amb antecedents per violència masclista sobre altres dones, ja que en el moment en què l’acusat va abandonar la seu judicial, Natividad encara seguia amb un fil de vida i el cap destrossat a l’hospital. Ara, després de la seva mort, l’ordre de protecció perd tota utilitat i haurà de ser invalidada. El jutge haurà de decidir ara si ordena o no la detenció de nou de l’investigat, una vegada que el delicte de lesions greus ha passat a ser d’homicidi. Tant el presumpte agressor com la víctima són espanyols i ella mai l’havia denunciat.
Segons la informació a què ha pogut accedir Levante-EMV, la salvatge agressió s’hauria produït a última hora de divendres o a primera de dissabte, dia de la Constitució, al domicili on vivien víctima i maltractador, a Catarroja. Els cops i puntades de peu clavats a la dona li van causar lesions gravíssimes al cap, fins al punt que la víctima, de 50 anys, va quedar inconscient a terra, a casa seva. Espantat per les conseqüències, el presumpte agressor va alertar la seva mare, però com que la dona no podia trucar –té una discapacitat amb mobilitat reduïda–, l’ara investigat va demanar a una veïna que truqués al 112.
No obstant, ja era massa tard. La trucada d’auxili que va propiciar l’evacuació de la dona al servei d’urgències de l’Hospital La Fe es va produir dissabte pels volts de les 9.00 hores, i aleshores Nati portava més de tres hores ferida i agonitzant. Aquesta falta d’atenció mèdica podria haver sigut ser crucial en el desenllaç fatal.
DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, 016
El telèfon 016 atén les víctimes de violència de gènere les 24 hores del dia, cada dia de l’any. En aquest telèfon hi trobaràs l’ajuda d’especialistes en múltiples idiomes. Si tu o algú que coneixes és víctima de violència física, psicològica, sexual, econòmica o de qualsevol altra índole truca-hi: el número no queda registrat a la factura telefònica.
En cas de necessitar ajuda urgent, al 112 els equips d’Emergències t’auxiliaran amb rapidesa.
Va trigar hores a buscar ajuda mèdica
Una vegada al centre sanitari, el maltractador, de 43 anys, va mentir dient que la seva parella havia caigut accidentalment sobre una taula de marbre la nit anterior i que no responia. També, que ell no se n’havia adonat, perquè ella es va quedar adormida. No obstant, els metges de seguida van detectar lesions poc compatibles amb una simple caiguda accidental, amb ferides que més aviat es corresponien amb una agressió, així que van saltar totes les alarmes i van alertar el jutjat de guàrdia de València, que va posar en marxa el mecanisme policial que va permetre enviar a l’hospital especialistes de la Unitat d’Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional.
Agents de l’esmentat cos van acudir al centre sanitari, on es van entrevistar primer amb els metges i la resta del personal sanitari que atenia Natividad, i després amb el sospitós, que va continuar insistint en la seva versió de la caiguda accidental al domicili. Atès que l’episodi s’havia produït a Catarroja, demarcació policial de la Guàrdia Civil, el cas va ser traslladat a aquest cos.
Així, agents de l’Equip de Policia Judicial d’Alfafar-Catarroja van sol·licitar el registre de l’habitatge on havien succeït els fets, al qual el sospitós va accedir voluntàriament, i després de comprovar que hi havia mobles desplaçats i senyals inequívocs d’una agressió i que l’escenari era incompatible amb la versió del sospitós, el van arrestar com a presumpte autor d’un delicte de lesions greus en l’àmbit de la parella.
En llibertat provisional?
Malgrat les poques dades conegudes de moment, sí que ha transcendit que ni la dona ni ningú del seu entorn més pròxim havia arribat a denunciar els maltractaments –els veïns sí que sabien que se sentien cops i crits amb freqüència–, així que no hi havia cap mesura de protecció cap a ella en vigor.
També, que el detingut té antecedents per maltractaments i agressions masclistes a altres parelles. Després de passar 72 hores al calabós, l’acusat va ser portat a primera hora d’aquest dimarts al Jutjat de Violència sobre la Dona de Sueca, amb competència en matèria de violència masclista en els partits judicials de Sueca i de Catarroja. El magistrat, després d’examinar l’ampli atestat policial i entrevistar-se amb els metges de La Fe, esperava que el fiscal sol·licités presó provisional. No obstant, no va ser així: el representant de l’acusació pública es va limitar a demanar llibertat provisional amb algunes mesures cautelars, així que el jutge ja no va poder decretar l’empresonament de l’acusat.
Així doncs, va accedir a la llibertat provisional amb mesures cautelars, com la seva presentació periòdica al jutjat i una ordre d’allunyament que li impedia acostar-se a menys de 2.000 metres de la víctima o posar-se en contacte amb ella per qualsevol mitjà. Hores després, a les set de la tarda tocades, la dona va morir, com havien pronosticat els metges, cosa que deixa sense efecte pràctic aquesta protecció. El cos de Natividad ja ha sigut traslladat a l’Institut de Medicina Legal (IML) de València, on aquest dimecres se li practicarà l’autòpsia.
Un assassinat masclista cada 6 dies des del 2003
Des que hi ha registres diferenciats de feminicidis íntims a Espanya, és a dir, des de l’1 de gener del 2003, són 1.340 les dones assassinades en episodis motivats per la violència masclista, cosa que dona una mitjana de més de 58 víctimes mortals a l’any; és més, la mitjana és d’una dona assassinada cada sis dies per la seva parella o exparella. Al País Valencià són 167 dones assassinades en aquests gairebé 23 anys; una mitjana de més de set cada any.
La violència estructural extrema contra el dret a la llibertat de les dones deixa més xifres insuportables: des que es registren els casos d’assassinats vicaris, és a dir, quan el maltractador mata els fills de la víctima i la deixa a ella viva per enterrar-la en dolor, xifra que només es comptabilitza des de l’1 de gener del 2013, ja que l’Estat va trigar una dècada a reconèixer que aquesta criminalitat també era violència contra la dona, són 65 els menors assassinats; vuit d’ells, al País Valencià (l’últim, el Samuel).
En aquests 23 anys de crims masclistes registrats en una estadística diferenciada per visibilitzar –i poder lluitar-hi amb dades objectives– la versió més extrema de la violència contra les dones pel mer fet de ser-ho, la xifra d’orfes s’acosta als 2.000. En concret, fa deu mesos, el febrer del 2025, se situava en 1.862, la meitat d’ells, menors d’edat, segons un informe de la Fundació Dones, que gestiona el Fons de Beques Soledad Cazorla.
Falta de resposta social i de l’entorn
Una dada per a la reflexió col·lectiva: de les 1.340 dones assassinades fins avui, poc més del 20%, és a dir, només una de cada cinc, havia fet el pas de denunciar i demanar ajuda. I un altre: les denúncies interposades pels familiars i pròxims a la dona víctima de maltractament, és a dir, els que més i millor coneixen la situació, representen menys del 2% del total. La majoria continuen sent presentades per la víctima, seguit dels casos que es detecten per intervenció policial.
