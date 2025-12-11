Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desarticulada una xarxa de tràfic de fàrmacs liderada per un endocrí

Germán González

Madrid

Utilitzaven les xarxes socials i pàgines web per captar clients de tot el món que els sol·licitaven medicaments i substàncies dopants il·legals que feien servir com a teràpies hormonals i per millorar la condició física. Ho feien emparats amb una suposada prescripció mèdica, ja que el líder de la banda era Álex Costa, un metge endocrí i conegut divulgador per xarxes socials de fitnes i culturisme. Així actuava aquesta organització criminal desarticulada pels Mossos d’Esquadra amb nou detencions a diverses localitats de la província de Barcelona.

En els registres, els agents van trobar 250.000 euros en efectiu, 40.000 comprimits, 2.500 vials d’hormona de creixement i més de 500 pastilles per a la millora de la condició sexual. La banda, formada per vuit homes i una dona d’entre 34 i 74 anys, presumptament distribuïa medicaments il·legals a escala nacional i internacional.

La investigació va començar el gener passat després de trobar indicis que l’organització tenia una infraestructura sòlida de repartiment de medicaments falsos i altres substàncies entre clients que les compraven per xarxes socials o webs especialitzades. El sergent Santiago López, cap de la Unitat Central de Consum dels Mossos, va explicar que els sospitosos enviaven aquests productes a través de paqueteria tant en àmbit estatal com internacional. També va afegir que, dels nou detinguts, set estan vinculats amb el trànsit d’anabolitzants i dos amb el blanqueig. El principal investigat, mèdic endocrinòleg exculturista, era l’encarregat de prescriure els medicaments il·legals.

