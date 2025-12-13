Crema un turisme i una furgoneta a Figueres
L'incendi ha tingut lloc al costat de l'hospital comarcal
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han treballat avui per apagar un incendi que ha afectat totalment un cotxe i una furgoneta al carrer Ramon Mandri, al costat de l'hospital comarcal.
L'avís s'ha rebut al voltant de 2/4 de set de la matinada i una dotació dels Bombers ha treballat per apagar el foc que ha cremat totalment els vehicles.
