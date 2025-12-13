Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pesta porcinaagenda Gironacrim de la Font de la PòlvoraDonald Trumpcontrols policials
instagramlinkedin

Crema un turisme i una furgoneta a Figueres

L'incendi ha tingut lloc al costat de l'hospital comarcal

Un camió de bombers en una imatge d'arxiu

Un camió de bombers en una imatge d'arxiu / ACN

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han treballat avui per apagar un incendi que ha afectat totalment un cotxe i una furgoneta al carrer Ramon Mandri, al costat de l'hospital comarcal.

L'avís s'ha rebut al voltant de 2/4 de set de la matinada i una dotació dels Bombers ha treballat per apagar el foc que ha cremat totalment els vehicles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents