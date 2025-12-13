Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Busquen el piròman que ha cremat 16 contenidors en una sola nit a Olot

Els més destacats han estat 4 contenidors soterrats al costat de l'Ajuntament i 3 contenidors junts a la carrer Alacant

Dos contenidors desfent-se per les flames al centre d'Olot.

Dos contenidors desfent-se per les flames al centre d'Olot. / Infogarrotxa

Eva Batlle

Núria León

Olot

Aquesta nit i matinada, entre les 21.46h i les 03.51h, els Bombers de la Generalitat han realitzat 10 intervencions per apagar incendis de contenidors en diversos punts d’Olot. En total, s’han vist afectats uns 16 contenidors i hi han treballat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Els focs serien d’origen intencionat i els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Municipal d’Olot, busquen el presumpte autor. Diversos testimonis asseguren haver vist una persona calant foc i fugint en bicicleta, que no seria la primera vegada que estaria relacionada amb incidents a la ciutat. De tota manera, caldrà poder comprovar que si tots els focs els ha provocat ell i per això, els investigadors estan indagant a través de càmeres, testimonis, entre altres.

Dos contenidors començant a cremar al centre d'Olot durant la nit de divendres a dissabte.

Dos contenidors començant a cremar al centre d'Olot durant la nit de divendres a dissabte. / Infogarrotxa

Els incendis

Els primers incendis es van registrar al voltant de les 21.46h de divendres, quan es va cremar un contenidor al costat de l'Escola Pia d’Olot. A partir d’aquí, els bombers van rebre diverses alertes a altres punts de la ciutat. A les 22.14h, es van veure afectats quatre contenidors soterrats al costat de l’Ajuntament d’Olot. A les 22.47h, a la confluència de la c/ Joaquim Capdevila i Balançó, es van incendiar dos contenidors. Més tard, a les 23.00h, un contenidor va cremar a la c/ Hipòlit Làzaro 25, i a les 23.21h un altre a la Carretera de les Tries 19.

Els serveis d'emergència han continuat treballant fins a les primeres hores del matí. A la 00.13h, es va cremar un contenidor d’obra a la c/ Abat Racimir 15, seguit d’un altre contenidor a la c/ Notari Closells 2, a les 00.28h. A la 00.57h, els Bombers van extingir el foc d’un contenidor a la c/ Mestre Turina. Ja a les 03.06h, un altre contenidor va ser incendiat a l’Avinguda d’Alba Rosa, i finalment, a les 03.51h d'aquest dissabte, tres contenidors es van cremar a la c/ Alacant.

