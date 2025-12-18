A Sant Adrià
Trobat un cadàver al mar a prop del Fòrum de Barcelona
Els Mossos d’Esquadra, que confirmen que la mort es deu a un suïcidi, van rescatar el cos sense vida aquest dimecres amb l’ajuda de submarinistes
Jordi Ribalaygue
Sant Adrià de Besòs
Els Mossos d’Esquadra van localitzar aquest dimecres un cadàver al mar a l’altura de la platja de Sant Adrià de Besòs, a prop del Fòrum de Barcelona. La policia descarta qualsevol indici violent en la mort i confirma que es tracta d’un suïcidi. El mort és un home que residia a Rubí.
El cos va ser trobat a mig matí d’ahir. Un dispositiu policial es va desplegar a la platja Litoral, de Sant Adrià, que no va passar desapercebut per a alguns veïns de la zona.
L’operatiu va requerir que hi acudissin submarinistes per recuperar el cadàver. La policia havia obert diligències d’investigació arran de la desaparició de l’home.
