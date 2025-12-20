Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit greu en un xoc entre un cotxe i un camió a Arbúcies

El camió ha quedat bolcat lateralment i el condutor del vehicle ha hagut de ser excarcerat

Accident a Arbúcies amb un ferit greu

Accident a Arbúcies amb un ferit greu / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Núria León

Una persona ha resultat ferida greu en un accident frontal entre un cotxe i un camió a la GI-552, a Arbúcies. L'avís s'ha rebut a les 6.35h d'aquest dissabte i fins a tres dotacions dels Bombers i una unitat del SEM han anat fins al lloc del xoc.

El conductor del vehicle ha quedat atrapat a dins i s'han hagut de fer tasques d'excarceració per alliberar-lo. Aquesta persona ha estat traslladada pel SEM a l'Hospital Trueta en estat greu. El camió ha quedat bolcat lateralment al marge de la vida.

