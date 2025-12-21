Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté
La trama es va desvetllar gràcies a una carta que va rebre d'UMIVALE (SUMA)
P. Cerrada
Hi ha persones que no tenen ànima i és que jugar amb els diners d'una persona és molt cafre. Imagina't que tens una empresa i els teus treballadors confien en tu. I tu decideixes robar a una de les teves treballadores fins a 13.000 euros. Però com li robes sense que se n'adoni? Doncs demanant una prestació a l'estat en línia, utilitzant la seva signatura digital sense el seu consentiment. Sembla molt enrevessada aquesta història, oi? Doncs això és un cas real que ha succeït a Benidorm. Una empresària de 54 anys ha fet això a la seva treballadora i ha estat detinguda per la Policia Nacional.
La detinguda es va aprofitar de la joventut i la inexperiència en l'àmbit laboral de la víctima, atès que era la seva primera relació laboral com a empleada. La policia ha imputat delictes d'estafa, usurpació d'estat civil, falsedat documental i frau de subvencions.
Segons informa la Policia, els fets es remunten al mes de febrer del 2019, quan la denunciant va iniciar el seu camí al món laboral amb 19 anys en un establiment de Benidorm. Va ser contractada, segons creia ella, com a aprenent i va finalitzar la feina per a l'empresa el setembre del 2022, si bé durant tot aquest període no va arribar a rebre còpia del contracte, ni nòmines, ni rebuts de pagament. De fet, la seva cap li pagava en efectiu la major part de les vegades.
Tot i això, sobre el mes d'agost de l'any 2024, la perjudicada va rebre una carta d'UMIVALE (SUMA), on l'informaven de la concessió d'una ajuda per cessament d'activitat, cosa que li va estranyar, ja que ella no havia sol·licitat cap mena d'ajuda o prestació, per la qual cosa va començar a demanar informació relativa a la seva situació amb l'administració en l'àmbit laboral.
Després de les gestions inicials realitzades, va tenir coneixement que era la quarta ajuda que se sol·licitava al seu nom, corresponent les dades de les sol·licituds amb les d'una assessoria de Benidorm que havia intermediat en la signatura del seu contracte laboral en la primera feina, i va ser informada que els tràmits s'havien realitzat de manera online mitjançant la seva signatura digital.
En conèixer això, va recordar que quan va començar a treballar per a l'establiment de Benidorm, a l'acte de signatura del contracte, la regent de l'empresa, li va sol·licitar la signatura digital i el seu número de la Seguretat Social.
Finalment, va esbrinar, a través de SUMA i l'Agència Tributària, que entre els anys 2020 i 2021 havien estat sol·licitades fins a sis ajudes per prestacions de diferents tipus i quantitats, per un valor superior als 15.000 euros, l'ingrés del qual va ser realitzat en un compte bancari desconegut per a ella, per la qual cosa va decidir interposar una denúncia a la Policia Nacional i es va destapar un frau de quasi 13.000 euros.
De la investigació se'n van fer càrrec els agents de Policia Judicial de la Comissaria de Benidorm, que van esbrinar en primera instància que totes les ajudes havien estat sol·licitades de manera telemàtica usant la signatura digital de la denunciant, sent l'assessoria que ella va esmentar que va intervenir en el seu contracte qui figurava a les sol·licituds.
Quant a les prestacions, eren de caràcter variat, destacant-se una de la Generalitat Valenciana per un import de 300 euros, que es dirigia a aquells autònoms que es trobaven percebent, de la mútua o entitat gestora en els mesos de gener i/o febrer de 2021, qualsevol prestació extraordinària, anàloga a la de cessament d'activitat per a aquells casos de negocis per una reducció considerable en la facturació, a conseqüència de les mesures preses per la pandèmia de la Covid.
Quant al compte receptor dels ajuts, figurava a nom de l'empresa per a la qual va treballar, i la titular era la gerent de l'establiment, on es van poder veure reflectides les transferències rebudes procedents de les ajudes a nom de la denunciant, a més d'altres dades, merament de contacte, que la incriminaven directament en els fets.
Fals autònom
Pel que fa a la denunciant, s'esbrinà que durant aquests tres anys i mig de treball va estar donada d'alta com a autònoma sense el seu consentiment ni coneixement, exercint la seva funció a l'empresa que la va contractar, pagant la gerent les quotes d'autònom amb l'objectiu d'estalviar costos en les cotitzacions de la Seguretat Social, així com evitar altres obligacions d'autònoms".
Continuant amb l'engany i coneixedora de les ajudes a autònoms en el període de la Covid, va sol·licitar les ajudes a nom de la víctima, fent ús de la seva signatura digital, que va aconseguir de mala fe en sol·licitar-se-la per a la tramitació del contracte laboral.
La investigació va revelar que, així, la cap de la denunciant, va acumular un muntant total de 12.721,80 euros en prestacions fraudulentes.
Així doncs, després de tenir els indicis probatoris suficients, els agents es van desplaçar fins al lloc on es trobava emplaçat l'establiment, el qual estava obert al públic estant la seva regenta al capdavant del mateix a qui van detenir com a presumpta responsable dels delictes investigats.
Al mateix temps, es va sol·licitar a l'entitat bancària on s'havien rebut els abonaments de les prestacions fraudulentes, el bloqueig de la quantitat econòmica obtinguda de manera fraudulenta, i va ser posat tot l'instruït a disposició dels jutjats de Benidorm.
