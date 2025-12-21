Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La pluja intensa obliga els Bombers a fer una vintena d’actuacions a les comarques gironines

La majoria dels avisos han estat motivats per acumulacions d’aigua en plantes baixes

A Diverses fulles a terra a causa de la pluja / Kike Rincón - Europa Press

Núria León

Les pluges persistents registrades entre la nit de dissabte i la matinada de diumenge han provocat una jornada marcada per la meteorologia adversa a les comarques de Girona. Des de les 21.00 d’ahir, els Bombers de la Generalitat han dut a terme una vintena d’actuacions relacionades amb els efectes de la pluja a la regió.

Segons han informat els serveis d’emergència, cap de les intervencions ha estat de caràcter greu ni ha requerit actuacions de gran envergadura. La majoria dels avisos han estat motivats per acumulacions d’aigua en plantes baixes d’habitatges, així com per la retirada d’arbres caiguts a la via pública a conseqüència del vent i la pluja.

També s’han realitzat tasques de neteja i desobstrucció de desguassos, canals i altres elements del clavegueram que havien quedat col·lapsats per l’aigua. Tot i la intensitat de les precipitacions, no s’han registrat danys personals ni incidències destacables.

Protecció Civil continua demanant prudència fins que finalitzi l'episodi de pluges, ja que s'esperen precipitacions intenses al litoral i prelitoral des del Tarragonès fins a les comarques gironines durant la nit i matinada. Ja de cara a diumenge hi haurà una treva tot i que podria arribar un nou front amb pluja a l'extrem nord-est de Catalunya cap al vespre.

Protecció Civil demana extremar la prudència i no creuar en cap cas rius, rieres o barrancs perquè la força de l'aigua pot arrossegar persones i vehicles.

