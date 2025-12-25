Trobada «sana i estàlvia» a Itàlia la Gina, la menor de 5 anys sostreta pel seu pare al Prat de Llobregat
Els Mossos d’Esquadra han comptat amb la col·laboració de la policia italiana i d’una agència de detectius privats.
Germán González
Just abans de Nadal i una desena de dies després de la seva desaparició, la Gina, de 5 anys, podrà tornar amb la seva mare al Prat de Llobregat per acabar de celebrar les festes. Els Mossos d’Esquadra han anunciat que la menor ha estat localitzada «sana i estàlvia» a Vitulazio (Itàlia).
Segons han informat els agents, ha estat clau l’estreta col·laboració amb les autoritats italianes a través del canal Sirene, així com la participació d’una agència de detectius privats.
La desaparició es va produir el passat 13 de desembre, quan Facundo Nahuel D. S., de 36 anys, va decidir no retornar la seva filla a la mare, tal com estava previst, trencant el règim de visites imposat pel jutjat. D’aquesta manera, hauria comès presumptament un delicte de sostracció parental. L’home, d’origen argentí, no es va presentar aquell dia al punt de trobada fixat al Prat de Llobregat, fet que va portar els Mossos a activar un ampli dispositiu de recerca.
Durant la investigació, els agents van contactar amb l’entorn del sospitós per determinar si s’havia pogut amagar amb amics o familiars, tant en diverses localitats d’Espanya com a Itàlia. També van detectar que havia retirat diners de comptes bancaris i venut algunes pertinences, entre elles un cotxe, cosa que apuntava a una fugida planificada.
En aquest context, Facundo té a més pendent un judici per un presumpte delicte de maltractaments psicològics a la seva exparella, previst per al pròxim mes de febrer.
Finalment, la policia, amb el suport de detectius privats, va aconseguir localitzar l’home al domicili d’uns familiars a Itàlia, on es trobava juntament amb la menor. La Gina va ser rescatada i retornada a la seva mare a Barcelona, amb qui ara podrà passar les festes de Nadal.
La parella s’havia separat fa aproximadament un any i, fins aleshores, el pare havia complert el règim de visites, que li permetia estar amb la nena un cap de setmana cada quinze dies i retornar-la posteriorment a un punt de trobada. L’absència a aquesta cita va ser el que va activar les alarmes de la mare.
Dos dies després de la desaparició, les entitats SOS Desapareguts i NISDE – Associació Nens Sense Drets van difondre a les xarxes socials imatges del pare i de la menor i van demanar col·laboració ciutadana per tal de localitzar-los.
