Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balandrauradars a Gironabarraca cala EstretaEcheverriembassaments CatalunyaVeneçuela
instagramlinkedin

Moren dos catalans i dos més resulten ferits en un accident de cotxe a l'Aràbia Saudita

Tots quatre feien turisme junts

Mapa de localització de l'Aràbia Saudita, on s'ha produït un accident de cotxe amb catalans com a víctimes mortals

Mapa de localització de l'Aràbia Saudita, on s'ha produït un accident de cotxe amb catalans com a víctimes mortals / Guifré Jordan/ACN

ACN

ACN

Barcelona

Dos catalans han mort i dos més han resultat ferits, un d'ells de consideració, en un accident de trànsit a l'Aràbia Saudita, ha avançat '20minutos' i han confirmat fonts coneixedores a l'ACN. Les víctimes mortals són un home i una dona, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern espanyol. Tots quatre feien un viatge de turisme plegats i han patit l'accident a uns 1.000 quilòmetres de la capital del país, Riad. El grup estava format per dues parelles. Els dos ferits són també un home de 67 anys, en estat greu, i una dona de 53, que estaria lleu.

Lloc on han tingut l'accident els quatre catalans a Arràbia Saudita

Accident de cotxe amb catalans a l'Aràbia Saudita (Locator map)

Les autoritats saudites han confirmat al govern espanyol la mort en accident de trànsit d'un home i una dona, així com l'hospitalització de les altres dues víctimes. 

L'ambaixada d'Espanya a Riad està oferint atenció consultar als afectats i als seus familiars, i en contacte amb les autoritats locals.

TEMES

Tracking Pixel Contents