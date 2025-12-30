Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa de Montserrat

Els Mossos detecten el cotxe circulant a 150 km/h i en intentar-lo aturar inicia una fugida a gran velocitat

Imatge de l'accident a Olesa de Montserrat. / Anti-Radars Catalunya

ACN

Olesa de Montserrat

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre menors d'edat per conduir de forma temerària i estavellar-se contra una rotonda a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. Els fets han passat la matinada d'aquest dilluns quan una patrulla de la policia catalana va detectar a l'A-2, a l'altura de Sant Andreu de la Barca, un vehicle que es va saltar un radar circulant a 150 km/h. Els agents van intentar aturar el cotxe, però el conductor va fer cas omís als senyals i va iniciar una fugida a gran velocitat. En veure que el turisme circulava en direcció a Olesa de Montserrat es va informar la Policia Local. Finalment, ja dintre d'aquest terme municipal, el conductor va perdre el control del cotxe i va acabar xocant amb una rotonda.

