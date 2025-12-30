Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa de Montserrat
Els Mossos detecten el cotxe circulant a 150 km/h i en intentar-lo aturar inicia una fugida a gran velocitat
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre menors d'edat per conduir de forma temerària i estavellar-se contra una rotonda a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. Els fets han passat la matinada d'aquest dilluns quan una patrulla de la policia catalana va detectar a l'A-2, a l'altura de Sant Andreu de la Barca, un vehicle que es va saltar un radar circulant a 150 km/h. Els agents van intentar aturar el cotxe, però el conductor va fer cas omís als senyals i va iniciar una fugida a gran velocitat. En veure que el turisme circulava en direcció a Olesa de Montserrat es va informar la Policia Local. Finalment, ja dintre d'aquest terme municipal, el conductor va perdre el control del cotxe i va acabar xocant amb una rotonda.
- Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- La província de Girona creix en habitants excepte en cinc municipis
- El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
- Ter Stegen apunta al Girona
- Aniversari d'una tragèdia al Ripollès: final d'any de vent, neu i mort al Balandrau
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar