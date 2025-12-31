Detingut un home de 37 anys per la mort violenta de la seva mare al Vendrell
Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets com un cas de violència domèstica
Els Mossos han detingut aquest dimecres al Vendrell un home per la mort violenta de la seva mare. La policia ha estat alertada a la 13.40 h de la localització del cos d’una dona sense vida en el domicili de la capital del Baix Penedès. Al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions dels Mossos d’Esquadra, així com el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la seva mort. Allà s'ha localitzat un home de 37 anys, fill de la víctima, que ha quedat detingut per la seva presumpta relació amb els fets. La policia investiga la mort de la dona com un cas de violència domèstica. L'autoritat judicial ha decretat el secret d'actuacions.
- Aniversari d'una tragèdia al Ripollès: final d'any de vent, neu i mort al Balandrau
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Detenen dues persones a Girona per robar a un home després de retirar diners del caixer d’una entitat bancària
- Catalunya desplega a les autopistes i principals carreteres els lectors de matrícula
- El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, cau a Girona
- «Aquell dia em va tocar la loteria»
- Indignació pel mural tapat a una botiga del Barri Vell de Girona: 'Volem que s'actuï amb la mateixa eficàcia amb tots els incompliments
- Girona no passarà de 30 a 40 km/h el radar de Pedret que ja ha posat més de 7.300 multes