Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nit Cap d'Anyprimer bany de l'anysubmarinista Rosespreus 2026la Grossa de Cap d'Anybalisa V16
instagramlinkedin

Un mort després que un turisme sortís de la via i s'incendiés a l'N-II a Malgrat de Mar

La víctima mortal viatjava a la part posterior del vehicle

L'accident es va produir en el punt quilomètric 676 de l'N-II, a Malgrat de Mar.

L'accident es va produir en el punt quilomètric 676 de l'N-II, a Malgrat de Mar. / ACN

ACN

ACN

Malgrat de Mar

Un home va morir aquest dimecres a la nit en una sortida de via a l'N-II a Malgrat de Mar, al Maresme. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos van rebre l'avís a les 23.43 hores, per un sinistre al punt quilomètric 676 de l'N-II. Per causes que s'investiguen, un turisme va sortir de la via, va caure a una zona boscosa i es va incendiar. Com a conseqüència de l'accident, va morir un home que anava a la part posterior del vehicle. També van resultar ferits menys greus dos homes més, el conductor i l'acompanyant, que van ser traslladats a l'hospital de Mataró. Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dels Bombers de la Generalitat i quatre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Durant el 2025, 144 persones van perdre la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit. El 44% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables, entre els quals destaca l'elevat nombre de motoristes: 45 motoristes, 5 ciclistes i 13 vianants.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents