Un mort després que un turisme sortís de la via i s'incendiés a l'N-II a Malgrat de Mar
La víctima mortal viatjava a la part posterior del vehicle
Un home va morir aquest dimecres a la nit en una sortida de via a l'N-II a Malgrat de Mar, al Maresme. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos van rebre l'avís a les 23.43 hores, per un sinistre al punt quilomètric 676 de l'N-II. Per causes que s'investiguen, un turisme va sortir de la via, va caure a una zona boscosa i es va incendiar. Com a conseqüència de l'accident, va morir un home que anava a la part posterior del vehicle. També van resultar ferits menys greus dos homes més, el conductor i l'acompanyant, que van ser traslladats a l'hospital de Mataró. Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dels Bombers de la Generalitat i quatre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Durant el 2025, 144 persones van perdre la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit. El 44% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables, entre els quals destaca l'elevat nombre de motoristes: 45 motoristes, 5 ciclistes i 13 vianants.
