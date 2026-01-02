Descobreixen una sala de pòquer clandestina a l'interior d'un restaurant de Sant Fruitós de Bages
Els Mossos enxampen 22 persones participant en partides il·legals
Els Mossos d'Esquadra han denunciat 22 persones per participar en partides il·legals de pòquer en un restaurant de Sant Fruitós de Bages. Els fets van passar la nit del 27 de desembre, quan la policia va tenir coneixement que al local, que es trobava tancat al públic, s'hi estaven disputant partides de joc il·legal. Cap a la mitjanit, diverses patrulles es van desplaçar fins al local i van observar moviments sospitosos de persones que entraven i sortien mentre pujaven i abaixaven la persiana. Agents dels Mossos van accedir al restaurant i, a la zona més interior del local, van localitzar tres taules separades, amb entre cinc i sis persones, que estaven jugant al pòquer amb fitxes, cartes i tapets de joc. També es van intervenir 630 euros en efectiu.
Els Mossos van comissar tot el material relacionat amb l'activitat i van informar tant els jugadors com els organitzadors que quedaven denunciats per una infracció de la Llei del joc de Catalunya. Segons el règim sancionador vigent, les sancions econòmiques poden arribar fins als 30.000 euros per als participants i fins als 600.000 euros per al responsable del local.
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Accident entre un cotxe patrulla de la Policia d’Olot i un turisme
- Adeu, papa
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Mor un submarinista durant una immersió a Roses
- Balanç de la Nit de Cap d’Any a Girona: els Mossos detenen cinc persones per violència masclista i enxampen 17 conductors beguts