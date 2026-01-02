Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nit Cap d'Anyprimer bany de l'anysubmarinista Rosespreus 2026la Grossa de Cap d'Anybalisa V16
instagramlinkedin

Descobreixen una sala de pòquer clandestina a l'interior d'un restaurant de Sant Fruitós de Bages

Els Mossos enxampen 22 persones participant en partides il·legals

Una de les taules on es realitzaven les partides il·legals, a Sant Fruitós de Bages.

Una de les taules on es realitzaven les partides il·legals, a Sant Fruitós de Bages. / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Sant Fruitós de Bages

Els Mossos d'Esquadra han denunciat 22 persones per participar en partides il·legals de pòquer en un restaurant de Sant Fruitós de Bages. Els fets van passar la nit del 27 de desembre, quan la policia va tenir coneixement que al local, que es trobava tancat al públic, s'hi estaven disputant partides de joc il·legal. Cap a la mitjanit, diverses patrulles es van desplaçar fins al local i van observar moviments sospitosos de persones que entraven i sortien mentre pujaven i abaixaven la persiana. Agents dels Mossos van accedir al restaurant i, a la zona més interior del local, van localitzar tres taules separades, amb entre cinc i sis persones, que estaven jugant al pòquer amb fitxes, cartes i tapets de joc. També es van intervenir 630 euros en efectiu.

Part del material comissat al restaurant de Sant Fruitós de Bages.

Part del material comissat al restaurant de Sant Fruitós de Bages. / Mossos d'Esquadra

Els Mossos van comissar tot el material relacionat amb l'activitat i van informar tant els jugadors com els organitzadors que quedaven denunciats per una infracció de la Llei del joc de Catalunya. Segons el règim sancionador vigent, les sancions econòmiques poden arribar fins als 30.000 euros per als participants i fins als 600.000 euros per al responsable del local.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  2. Accident entre un cotxe patrulla de la Policia d’Olot i un turisme
  3. Adeu, papa
  4. Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
  5. El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
  6. Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
  7. Mor un submarinista durant una immersió a Roses
  8. Balanç de la Nit de Cap d’Any a Girona: els Mossos detenen cinc persones per violència masclista i enxampen 17 conductors beguts

Descobreixen una sala de pòquer clandestina a l'interior d'un restaurant

Descobreixen una sala de pòquer clandestina a l'interior d'un restaurant

La Guàrdia Urbana de Figueres incorpora pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat: "La llei i l'ordre són innegociables"

La Guàrdia Urbana de Figueres incorpora pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat: "La llei i l'ordre són innegociables"

Les fotos de la presentació de les pistoles Taser de la Guàrdia Urbana de Figueres

Les fotos de la presentació de les pistoles Taser de la Guàrdia Urbana de Figueres

Imatges divulgades per diversos mitjans apunten a un joc amb bengales com a possible inici de l’incendi a Crans-Montana

Imatges divulgades per diversos mitjans apunten a un joc amb bengales com a possible inici de l’incendi a Crans-Montana

Les imatges de l'es portes obertes del Girona FC

Les imatges de l'es portes obertes del Girona FC

Girona registra deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024

Girona registra deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024

La borrasca Francis deixa un inici d’any amb temperatures gèlides a tot Espanya i fins i tot possibles nevades en cotes baixes

La borrasca Francis deixa un inici d’any amb temperatures gèlides a tot Espanya i fins i tot possibles nevades en cotes baixes

Girona impulsa un pla per revisar tots els ponts de la ciutat

Girona impulsa un pla per revisar tots els ponts de la ciutat
Tracking Pixel Contents