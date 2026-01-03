Un gat queda atrapat en un conducte de ventilació d’un edifici de Girona
Els Bombers proven d’accedir a l’animal pels forats de diverses campanes extractores del bloc, però no ho aconsegueixen
Andrea Izquierdo
Complicat operatiu de rescat d’un gat a Girona aquest divendres. Els serveis d’emergències van rebre un avís a mitja tarda per un animal que aparentment havia entrat per la xemeneia d’un bloc del carrer de la Font de la Teula i s’havia desplaçat pel conducte de ventilació fins a arribar a l’altura de l’extractor de la cuina d’un dels habitatges. Els veïns del pis el sentien miolar, però no tenien manera d’accedir-hi.
Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar amb dues dotacions i van desmuntar la campana de la cuina per intentar arribar-hi, però, lamentablement, no van tenir èxit.
Per intentar localitzar el punt exacte de l’animal i rescatar-lo, els Bombers van desmuntar els extractors de diversos pisos del bloc des d’on també s’havia sentit el gat. Tot i sentir-lo i tractar de comprovar el seu estat amb càmeres especialitzades introduïdes pels conductes, no van poder arribar-hi. Finalment, van tancar el servei sense poder rescatar l’animal, deixant la situació en mans dels veïns, ja que per treure’l seria necessari perforar la paret.
En un segon contacte amb el bloc, minuts abans de les onze de la nit, els Bombers van confirmar que l’animal encara continuava dins del conducte. Fins ara, es desconeix si ha pogut sortir.
