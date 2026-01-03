Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nevades CatalunyaJordi Rocacavalcada Reis Gironapistoles Taser Figueresincendi Suïssa
instagramlinkedin

Un gat queda atrapat en un conducte de ventilació d’un edifici de Girona

Els Bombers proven d’accedir a l’animal pels forats de diverses campanes extractores del bloc, però no ho aconsegueixen

Bombers en una imatge d'arxiu.

Bombers en una imatge d'arxiu. / DdG

Andrea Izquierdo

Girona

Complicat operatiu de rescat d’un gat a Girona aquest divendres. Els serveis d’emergències van rebre un avís a mitja tarda per un animal que aparentment havia entrat per la xemeneia d’un bloc del carrer de la Font de la Teula i s’havia desplaçat pel conducte de ventilació fins a arribar a l’altura de l’extractor de la cuina d’un dels habitatges. Els veïns del pis el sentien miolar, però no tenien manera d’accedir-hi.

Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar amb dues dotacions i van desmuntar la campana de la cuina per intentar arribar-hi, però, lamentablement, no van tenir èxit.

Per intentar localitzar el punt exacte de l’animal i rescatar-lo, els Bombers van desmuntar els extractors de diversos pisos del bloc des d’on també s’havia sentit el gat. Tot i sentir-lo i tractar de comprovar el seu estat amb càmeres especialitzades introduïdes pels conductes, no van poder arribar-hi. Finalment, van tancar el servei sense poder rescatar l’animal, deixant la situació en mans dels veïns, ja que per treure’l seria necessari perforar la paret.

En un segon contacte amb el bloc, minuts abans de les onze de la nit, els Bombers van confirmar que l’animal encara continuava dins del conducte. Fins ara, es desconeix si ha pogut sortir.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
  2. Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars
  3. La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  4. L’‘efecte Pedroche’ es desinfla: Chenoa i Estopa arrasen i revaliden el lideratge d’RTVE en les campanades davant la dada més baixa d’Atresmedia en els últims anys
  5. Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
  6. El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
  7. Dos incendis en pocs minuts a Santa Eugènia: un cotxe en flames i contenidors cremats
  8. Geben arriba a temps per servir en safata la primera victòria del Bàsquet Girona fora de casa (95-97)

Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava dies al terra del seu pis

Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava dies al terra del seu pis

Un gat queda atrapat en un conducte de ventilació d’un edifici de Girona

Un gat queda atrapat en un conducte de ventilació d’un edifici de Girona

Gairebé 8.000 gironins encara estan pendents de la devolució de la Renda

Gairebé 8.000 gironins encara estan pendents de la devolució de la Renda

Roberto Íñiguez: "La rivalitat existeix, però no és a vida o mort com abans"

Roberto Íñiguez: "La rivalitat existeix, però no és a vida o mort com abans"

Moncho Fernández: "Aquesta nit no hem dormit gaire"

Moncho Fernández: "Aquesta nit no hem dormit gaire"

El xef gironí que ensenya a cuinar els colors

El xef gironí que ensenya a cuinar els colors

“Guardar els WhatsApp amb el teu cap pot ser clau”: l’avís d’un advocat laboralista

“Guardar els WhatsApp amb el teu cap pot ser clau”: l’avís d’un advocat laboralista

La crisi dels Estats Units i Veneçuela, en directe: Trump diu que Maduro ha estat "capturat i traslladat" fora del país

La crisi dels Estats Units i Veneçuela, en directe: Trump diu que Maduro ha estat "capturat i traslladat" fora del país
Tracking Pixel Contents