Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
Després de diversos intents fallits de contactar amb els dos senderistes, les seves famílies van alertar els serveis d’emergències
Andrea Izquierdo
Un dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat va aconseguir localitzar, passada la mitjanit, dos joves senderistes dels quals feia hores que no se'n tenia notícies, al terme municipal de Queralbs. L’avís es va rebre a les 18.59 hores, quan la família ja feia hores que intentava contactar amb els dos nois de 19 anys, veïns de Barcelona.
La família havia deixat els joves a l’aparcament d’on surt el cremallera de la Vall de Núria a primera hora del matí. Els joves volien arribar fins a la zona de lliure acampada de Núria, que, segons els Bombers, estava tancada. Durant tot el dia, els dos nois no van donar senyals de vida, motiu pel qual la família va trucar als serveis d’emergències per intentar localitzar-los.
Abans d’iniciar el dispositiu de recerca, els Bombers es van posar en contacte amb el cremallera i l’alberg de la Vall de Núria, però no hi havia cap rastre dels dos veïns de Barcelona. Finalment, diversos efectius del GRAE i una dotació dels Bombers de Ribes de Freser van sortir a buscar-los a peu des de la Font de l’Home Mort pels volts de 3/4 de 9. Els van trobar a 2/4 d’11 en una zona nevada i amb poca vegetació.
En veure que no havien aconseguit arribar a Núria, els joves van improvisar un petit iglú per passar la nit i refugiar-se del fred. Els Bombers van acompanyar els joves, que estaven il·lesos, fins a Ribes de Freser, on un dels pares els esperava, i posteriorment van marxar cap a casa.
