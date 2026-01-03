Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nevades CatalunyaJordi Rocacavalcada Reis Gironapistoles Taser Figueresincendi Suïssa
instagramlinkedin

Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria

Després de diversos intents fallits de contactar amb els dos senderistes, les seves famílies van alertar els serveis d’emergències

El rescat de divendres a la nit a Núria

El rescat de divendres a la nit a Núria / Bombers de la Generalitat

Andrea Izquierdo

Girona

Un dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat va aconseguir localitzar, passada la mitjanit, dos joves senderistes dels quals feia hores que no se'n tenia notícies, al terme municipal de Queralbs. L’avís es va rebre a les 18.59 hores, quan la família ja feia hores que intentava contactar amb els dos nois de 19 anys, veïns de Barcelona.

La família havia deixat els joves a l’aparcament d’on surt el cremallera de la Vall de Núria a primera hora del matí. Els joves volien arribar fins a la zona de lliure acampada de Núria, que, segons els Bombers, estava tancada. Durant tot el dia, els dos nois no van donar senyals de vida, motiu pel qual la família va trucar als serveis d’emergències per intentar localitzar-los.

Abans d’iniciar el dispositiu de recerca, els Bombers es van posar en contacte amb el cremallera i l’alberg de la Vall de Núria, però no hi havia cap rastre dels dos veïns de Barcelona. Finalment, diversos efectius del GRAE i una dotació dels Bombers de Ribes de Freser van sortir a buscar-los a peu des de la Font de l’Home Mort pels volts de 3/4 de 9. Els van trobar a 2/4 d’11 en una zona nevada i amb poca vegetació.

En veure que no havien aconseguit arribar a Núria, els joves van improvisar un petit iglú per passar la nit i refugiar-se del fred. Els Bombers van acompanyar els joves, que estaven il·lesos, fins a Ribes de Freser, on un dels pares els esperava, i posteriorment van marxar cap a casa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
  2. Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars
  3. La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  4. L’‘efecte Pedroche’ es desinfla: Chenoa i Estopa arrasen i revaliden el lideratge d’RTVE en les campanades davant la dada més baixa d’Atresmedia en els últims anys
  5. Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
  6. El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
  7. Dos incendis en pocs minuts a Santa Eugènia: un cotxe en flames i contenidors cremats
  8. Geben arriba a temps per servir en safata la primera victòria del Bàsquet Girona fora de casa (95-97)

Míchel Sánchez: "Echeverri està entrenant amb nosaltres, però no té contracte”

Míchel Sánchez: "Echeverri està entrenant amb nosaltres, però no té contracte”

"L’Arbre dels Somnis" de CaixaBank reparteix més de 540 regals a infants en risc de vulnerabilitat a les comarques gironines

"L’Arbre dels Somnis" de CaixaBank reparteix més de 540 regals a infants en risc de vulnerabilitat a les comarques gironines

El xef gironí que ensenya com cuinar els colors

El xef gironí que ensenya com cuinar els colors

Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà

Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà

Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria

Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria

Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

Un gat queda atrapat en un conducte de ventilació d’un edifici de Girona

Un gat queda atrapat en un conducte de ventilació d’un edifici de Girona

Gairebé 8.000 gironins encara estan pendents de la devolució de la Renda

Gairebé 8.000 gironins encara estan pendents de la devolució de la Renda
Tracking Pixel Contents