Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava dies al terra del seu pis
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha traslladat l'afectada, que estava conscient a l'arribada dels serveis d'emergències, a l'hospital Trueta
Andrea Izquierdo
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte a Girona una dona amb una discapacitat que feia dies que era al terra del seu domicili, al carrer d'Ibèria, i no podia aixecar-se. L'empresa de teleassistència ha alertat els serveis d'emergències sobre l'incident els volts de la una de la matinada.
En arribar-hi, els Bombers, que hi han anat amb una dotació, s'han trobat la dona a terra però conscient. La mateixa afectada, que pateix importants problemes de mobilitat, ha confirmat que feia dies que es trobava en aquesta situació.
Els Bombers han activat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha traslladat la dona a l'hospital Trueta. Segons les primeres informacions, no estaria greu.
