Ensurt per l'explosió d'una caldera a Lloret de Mar
La deflagració no ha causat danys personals, però si que se n'han produït de materials
Andrea Izquierdo
Una explosió d’una caldera en un habitatge ha obligat a activar els Bombers de la Generalitat aquest diumenge a Lloret de Mar. L’incident s’ha produït cap a les set del matí en un quart pis del número 22 del carrer Ponent. A causa de la deflagració, els vidres de diverses finestres han sortit projectats al carrer. Sortosament, no s’han registrat ferits.
A la seva arribada, els Bombers han detectat una bossa de gas acumulada a la cuina del pis afectat. Per aquest motiu, han desconnectat el subministrament i han procedit a ventilar l’habitatge. Tot i que no hi ha hagut danys personals, sí que se n’han produït de materials. L'explosió ha trencat els vidres de diverses finestres del pis, alhora que ha provocat afectacions importants a la cuina. La resta de pisos de l’edifici, que també han estat revisats, han quedat intactes.
