Incendi en una casa aïllada a la Bisbal de l'Empordà

En el moment de l'incendi no hi havia ningú a l'interior de l'habitatge, al nucli de Sant Pol

Camions de bombers al parc de l'Eixample

Camions de bombers al parc de l'Eixample / Clàudia Corbella

Andrea Izquierdo

Manresa

Els Bombers de la Generalitat van apagar aquest dissabte un incendi en una casa de pagès a la Bisbal d’Empordà. El foc es va originar pels volts de dos quarts de deu del matí en una de les habitacions d’un habitatge aïllat del nucli de Sant Pol. Sortosament, en aquell moment no hi havia ningú a l’interior i no hi va haver ferits.

Segons han informat els Bombers, l’incendi va quedar confinat a l’habitació on es va originar i no es va arribar a estendre per la resta de la casa. Tot i que l’estança afectada ha quedat completament calcinada, l’habitatge no ha patit danys estructurals ni altres afectacions.

