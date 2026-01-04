Matí marcat pels accidents de trànsit a les comarques gironines
Dos vehicles han bolcat i un tercer ha caigut per un terraplè en un marge de tres hores
Andrea Izquierdo
Matí de diumenge complicat a les carreteres de les comarques gironines. Tres accidents de trànsit —al Ripollès, la Selva i el Gironès— han provocat complicacions en la circulació i s’han saldat amb diversos evacuats per lesions.
L’incident més destacat s’ha produït a Sant Pau de Segúries (Ripollès), on un vehicle ha patit un fort impacte després de caure per un terraplè, segons han informat els Bombers. Tot i que, a priori, els dos ocupants no presentaven lesions greus, han estat traslladats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Trueta de Girona. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 6.38 h.
Minuts abans, a les 5.32 h, els Bombers s’han desplegat amb tres dotacions al carrer de la Cala de Blanes (la Selva) per un cotxe bolcat. Sortosament, l’incident ha quedat en un ensurt i cap dels ocupants ha resultat ferit.
Un altre dels accidents del matí s’ha registrat al Gironès, a Llambilles, on un vehicle ha patit una sortida de via a la C-65 i ha acabat bolcant. El conductor, únic ocupant del cotxe, n’ha sortit il·lès. Els serveis d’emergències han rebut l’avís del sinistre a les 8.36 h.
