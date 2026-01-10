3.000 balises V-16 activades al dia, zero multes: balanç dels primers 10 dies de la mesura
Amb les estimacions de la DGT a la mà, aquest dissabte ja hi hauria 26.946 dispositius activats a les carreteres espanyoles
David López Frías
El 31 de desembre passat, els triangles d’emergència van passar oficialment a la història. La balisa V16 és el nou sistema obligatori de senyalització d’avaries i accidents a les carreteres espanyoles. Tot i que l’obligatorietat de portar el dispositiu va entrar en vigor l’1 de gener, les balises ja s'utilitzaven abans d’aquesta data. Segons ha confirmat la Direcció General de Trànsit a El Periódico, diari del mateix grup, “durant el mes de novembre ja les van utilitzar 425 conductors que van tenir una incidència a la carretera i el 31 de desembre aquesta xifra va créixer fins als 1.500”. Des de llavors, l’increment ha estat substancial. L’última xifra oficial recollida per la DGT data del 2 de gener i eleva el nombre de balises activades aquest dia a 2.946.
La setmana vinent es faran públics les dades dels dispositius activats durant els dies posteriors al 2 de gener, però des de la DGT xifren “en aproximadament unes 3.000 les balises activades diàriament a Espanya, que permeten avisar de la incidència a través dels navegadors i en aquells punts on hi ha panells de missatge variable”. Atent a aquestes estimacions, aquest dissabte, quan fa 10 dies de l’entrada en vigor de la mesura, ja hi hauria 26.946 balises a les carreteres.
Una xifra en augment que contrasta amb el nombre de multes imposades a conductors que no porten als seus vehicles les balises obligatòries: fins a nou avís, zero multes, com va anunciar aquest passat dijous el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, durant el balanç de sinistralitat a les carreteres espanyoles durant l’any 2025.
La DGT ha confirmat a aquest diari que encara no s’ha sancionat cap conductor per aquest motiu. Al Servei Català de Trànsit, del qual el director, Ramon Lamiel, havia insinuat que Catalunya començaria a multar des del primer dia, tampoc consten multes imposades durant aquests primers dies per no portar les balises.
Aquest període de gràcia és virtual; existeix només a efectes pràctics, però no hi ha cap decret que determini aquesta moratòria ni estableixi quant temps durarà. Ni el director de la DGT, Pere Navarro, ni el ministre Marlaska han volgut posar data al final d’aquesta moratòria. Només han assegurat que els agents no sancionaran “durant un període raonable de temps” i faran pedagogia amb els conductors (recordar-los l’obligatorietat d’adquirir aquest dispositiu).
Les polèmiques sorgides entorn de la V16 en els dies previs a la seva entrada en vigor, moltes d’elles relacionades amb l’homologació, han portat l’Administració a abordar la implantació amb certa flexibilitat i a substituir les sancions per conscienciació.
Quan aquest període de gràcia acabi, les multes per no senyalitzar un accident amb la V16 ascendirà a 80 euros. Però des de la DGT insisteixen a aquest diari que “tant la Guàrdia Civil com la resta de policies de trànsit seran flexibles i prioritzaran la informació sobre la sanció durant un període raonable de temps, perquè el nostre objectiu no és sancionador ni recaptatori; el que ens mou és l’obligació de salvar vides”.
El rumor del marcapassos
L’entrada en vigor de la mesura ha vingut acompanyada de diversos rumors dels quals la DGT ha volgut sortir al pas: no ha llançat cap avís per alertar sobre les hipotètiques 'grues pirates', ni les balises afecten els marcapassos: “No consta cap incidència al respecte. La balisa V-16 està dissenyada per ser col·locada sobre el sostre del vehicle, no al pit del conductor”, assenyalen.
Trànsit i Interior insisteixen a subratllar el factor de la seguretat a l’hora de defensar l’ús de les balises. “La V-16 no és una ocurrència, és un projecte que es va iniciar fa més de deu anys, tramitat i aprovat mitjançant reial decret amb el corresponent procés de consulta i participació de les 85 entitats que formen part del Consell Superior de Trànsit i Seguretat Viària, i amb informes favorables de tots els ministeris afectats, de l’Agència Estatal de Protecció de Dades i del Consell d’Estat”, recorden. Marlaska recordava que cada any moren a Espanya unes 25 persones en sortir del vehicle per senyalitzar un accident.
Aquesta mesura és pionera al món. Albert Puigdemont, portaveu del RACC, ha explicat a aquest diari que “hi ha països que ja han retirat l’obligatorietat de portar triangles, com el Regne Unit o els Països Baixos, però no han posat en marxa cap alternativa. Per tant, la balisa espanyola és ara la millor de les opcions. És millorable, és clar, i en això s’ha de treballar. Però de moment no hi ha una alternativa que la superi”. De fet, hi ha països, com el mateix Regne Unit, que estan a l’expectativa de com funcionen les V-16 a Espanya per valorar si adopten una mesura similar.
Subscriu-te per seguir llegint
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- Un home resulta ferit greu després de ser atropellat a Bescanó
- Mor un conductor de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona