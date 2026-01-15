Almenys quatre ferits per una explosió a Utrecht, seguida d'un gran incendi
Almenys quatre persones han resultat ferides després de registrar-se una forta explosió en un habitatge d’un carreró del centre d’Utrecht (Països Baixos), fet que va provocar un gran incendi i va obligar a un ampli desplegament dels serveis d’emergència, segons va informar la policia neerlandesa, que encara no té «una imatge clara» de la situació.
Segons les autoritats, poc abans de les 15.30 hores locals (14.30 GMT) es van rebre diversos avisos alertant d’almenys una forta explosió —alguns testimonis parlen d’una segona detonació pocs segons després de la primera—, després de la qual es va originar l’incendi. Els bombers van elevar ràpidament el nivell d’intervenció a «gran incendi», mentre que la policia i els serveis sanitaris i d’emergències van acordonar la zona.
L’alcaldessa d’Utrecht, Sharon Dijksma, va explicar que «la magnitud exacta dels danys encara no està clara» i que, tot i que se’n coneix el punt concret, encara no se sap «quants edificis exactament i quins han resultat danyats», però va confirmar que hi ha una investigació en marxa i que «s’ha percebut olor de gas».
El centre d’Utrecht també acull l’Institut Cervantes. En declaracions a EFE, el seu director, Alberto Gascón Gonzalo, va assegurar que tot el personal de la institució es troba sa i estalvi, tot i confirmar que van sentir «una explosió fortíssima» i que els carrers adjacents al lloc on s’ha declarat l’incendi «fan molta olor de cremat».
Als voltants s’han trencat finestres i la via pública ha quedat coberta de restes i runa.
La Regió de Seguretat d’Utrecht va confirmar que almenys quatre persones han resultat ferides i va demanar a la població que no s’acosti al lloc de l’incident i que faciliti la tasca dels equips d’emergència.
Els bombers estan intentant controlar l’incendi només des de l’exterior, ja que l’edifici ha quedat inestable després de l’explosió.
El Centre Mèdic Universitari UMC Utrecht ha obert un hospital d’emergències a petició de la regió de seguretat, una mesura que s’acostuma a adoptar quan es preveu un nombre elevat de víctimes, tot i que de moment es desconeix l’estat dels quatre ferits confirmats i tampoc no està clar si hi ha persones desaparegudes.
Diverses ambulàncies i helicòpters medicalitzats van ser mobilitzats de manera preventiva, i els carrers propers al focus de l’incendi continuen tallats al trànsit.
Les autoritats van activar el protocol GRIP-2, que implica la coordinació dels serveis d’emergència també fora del lloc exacte de l’incident. El foc va generar flames intenses i columnes de fum visibles des de diferents punts de la ciutat.
