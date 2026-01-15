Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un avió aterra d'emergència al Prat per una amenaça d'explosiu

Els cossos policials estan fent les comprovacions pertinents

L'aeroport del Prat, en una imatge d'arxiu.

L'aeroport del Prat, en una imatge d'arxiu. / DdG

ACN

ACN

El Prat de Llobregat

Un avió de Turkish Airlines ha fet un aterratge d’emergència a l’aeroport del Prat per comprovar una amenaça d’explosiu. Fonts d’Aena confirmen a l’ACN que a causa d’una amenaça en un vol, s’han activat els protocols i les forces de seguretat estan avaluant la situació. Malgrat tot, l’aeroport està operant amb total normalitat.

L’avió ha aterrat en una zona de seguretat, apartada de les terminals. Efectius de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra s’han desplaçat fins al lloc. El passatge s'està desallotjant. L’institut armat lidera les comprovacions. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Aerocat. Els Bombers també hi han desplaçat cinc dotacions en prevenció i per donar-hi suport en cas necessari.

