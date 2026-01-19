Ryanair ha d'indemnitzar una passatgera per una cremada durant el seu vol a Mallorca
La tripulació no es va fer càrrec de la situació
Patrick Schirmer Sastre
El que explicarem sembla de pel·lícula: t'imagines cremar-te durant un vol en avió? Això és el que li ha passat a una turista que viatjava a Mallorca amb la companyia Ryanair. L'aerolínia irlandesa ha hagut d'indemnitzar-la amb uns 5.000 euros segons informa el diari britànic Daily Mail. L'afectada, Denise Elliott volava amb els seus amics des de Bournemouth.
Durant el trajecte, la passatgera va demanar un cafè. L'auxiliar de vol responsable li va explicar que no quedaven tapes per als gots. Elliott va deixar el got sobre la tauleta abatible del seient. De sobte, la taula es va plegar i el cafè bullint es va vessar sobre les seves cuixes. Com a conseqüència, va patir cremades que van trigar vuit mesos a curar-se del tot.
"Les tauletes inestables dels avions de Ryanair no són aptes per a l'ús que se'ls dona"
“Sense formació en primers auxilis”
Elliott insisteix que no va bolcar el got: “Si l'hagués tirat jo, no hauria caigut sobre la meva falda, sinó cap a un costat”. També critica durament la reacció de la tripulació, que no es va fer càrrec de la situació.
Com a infermera titulada, sabia que necessitava una compresa freda, però no estava disponible a bord. Al seu lloc, els auxiliars de vol li van oferir paper de cuina sec.
"Em vaig quedar sense paraules. Vaig pensar que la tripulació tindria formació en primers auxilis, però evidentment no era així"
Finalment, algú va aconseguir un gel per a cremades. Quan Elliott va demanar conservar el tub per aplicar-se el producte una segona vegada, li van negar: “Em van dir que no era possible, que el tub havia de tornar a la farmaciola de primers auxilis.”
“No es van preocupar per mi”
Després de l'incident, Elliott va denunciar l'aerolínia. En un primer moment, Ryanair va negar qualsevol responsabilitat. No obstant això, poc abans de la vista oral, les dues parts van assolir un acord extrajudicial.
L'afectada subratlla que no va presentar la demanda pels diners. “Però no es van preocupar gens per mi”, lamenta.
La seva advocada, Tracy Stansfield, va explicar al Daily Mail que sempre resulta complicat enfrontar-se judicialment a una gran companyia com Ryanair. Per això, considera especialment positiu que el cas hagi tingut un desenllaç favorable per a la vostra clienta. A més, recorda que no és un cas aïllat.
"Els darrers anys hem detectat nombrosos casos de turistes que pateixen cremades en vols. Sovint, el problema rau en les tauletes abatibles inestables. Pel bé dels passatgers, Ryanair i altres aerolínies haurien d'actuar amb urgència", conclou la lletrada.
